شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزراء بحكومة الاحتلال للضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام وزراء في حكومة الاحتلال لأرض دولة فلسطين المحتلة، والتصريحات الاستعمارية العنصرية التي أطلقت بشأن تقويض مؤسسات دولة فلسطين، كجزء من الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني ومؤسساته في الضفة الغربية وغزة، وما يتعلق بتعميق الاستيطان وحمايته وتشجيعه، أو محاصرة البناء الفلسطيني والتفاخر بهدم منازل الفلسطينيين.

وأشارت إلى شق المزيد من الطرق الاستيطانية الاستعمارية، الأمر الذي سيوظفه غلاة المستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وتكريس نظام الفصل العنصري الأبرتهايد.

وأكدت خارجية فلسطين في بيان لها، أن هذا الاقتحام الاستفزازي استخفاف واضح بالمجتمع الدولي وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.