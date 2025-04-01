المملكة ترحب باتفاق الحدود الدولية بين "طاجيكستان" و"قرغيزستان" و"أوزبكستان"

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الدمام - شريف احمد - رحبت المملكة العربية السعودية باتفاق الحدود الدولية بين "طاجيكستان" و"قرغيزستان" و"أوزبكستان".
وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الثلاثي بين كل من جمهورية طاجيكستان وجمهورية قرغيزستان وجمهورية أوزبكستان على تحديد نقطة اتصال الحدود الدولية الثلاثية، والتوقيع على إعلان "خُجند" بشأن الصداقة الأبدية بين الدول الثلاث.
وقدمت المملكة خالص التهاني لحكومات وشعوب طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان على توقيع الاتفاق، متمنيةً دوام الاستقرار والازدهار لهم.
وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الثلاثي بين كل من جمهورية طاجيكستان وجمهورية قرغيزستان وجمهورية أوزبكستان على تحديد نقطة اتصال الحدود الدولية الثلاثية، والتوقيع على إعلان "خُجند" بشأن الصداقة الأبدية بين الدول الثلاث.
وقدمت المملكة خالص التهاني لحكومات وشعوب طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان على توقيع الاتفاق، متمنيةً دوام الاستقرار والازدهار لهم.