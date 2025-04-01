الدفاع المدني نفذ سلسلة عمليات إطفاء وإسعاف وإنقاذ منذ الفجر

أفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، بأن عناصر الدفاع المدني نفذت منذ فجر اليوم الثلثاء وحتى الساعة، بإشراف المدير العام بالتكليف العميد نبيل فرح، سلسلة من المهام الميدانية في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات إطفاء وإسعاف وإنقاذ.

وقالت في بيان: "شهدت مناطق عدة على امتداد الوطن حرائق واسعة النطاق في الأحراج، حيث عمل العناصر، مدعومين بالآليات من مراكز متعددة، على السيطرة على النيران التي اجتاحت مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية. وكان أبرزها الحريق الذي اندلع عند الساعة ١٥،٠٠ في أحراج منطقة قرنة الحمرا، حيث واجه العناصر صعوبات كبيرة في عمليات الإطفاء بسبب سرعة الرياح التي أسهمت في انتشار النيران بشكل متسارع، إضافةً إلى عدم توفر الطرقات التي تتيح وصول الآليات إلى موقع الحريق، مما جعل عملية السيطرة عليه أكثر تعقيدًا. ورغم التحديات، تمكن العناصر من إخماد الحريق بالكامل عند الساعة ١٩،٣٠".

أضافت: "في سياق متصل، تمكنت عناصر الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع عند الساعة ١٥،٤٠ في مرآب للسيارات في منطقة الدكوانة، ما أسفر عن احتراق ست مركبات، بينها بيك آب وخمس سيارات، قبل أن تتمكن العناصر من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى سيارات أخرى. وعلى صعيد آخر، قرابة الساعة ٠٣،٣٠ فجر اليوم، وعلى إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في حي ماضي – ضاحية بيروت الجنوبية، عملت فرق الإسعاف في الدفاع المدني على نقل جثماني شهيدين، الأول إلى مستشفى بهمن، والثاني إلى مستشفى الرسول الأعظم. كما نفذت الفرق المختصة بعمليات البحث والإنقاذ لدى المديرية العامة للدفاع المدني مسحًا شاملًا للعثور على مفقودين تحت الأنقاض في الموقع المستهدف، بالتعاون مع جهات إسعافية محلية والقوى الأمنية".

وختمت: "وإذ تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني استمرار عناصرها في أداء واجبهم الإنساني في مختلف الظروف، فإنها تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والتبليغ الفوري عن أي طارئ عبر الاتصال بغرفة عمليات الدفاع المدني على الرقم ١٢٥".