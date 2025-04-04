شكرا لبحثكم عن خبر السلطة المحلية بصيرة تحذر من السباحة في سواحل عدن بسبب ارتفاع الأمواج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- اعلام المديرية

حذرت السلطة المحلية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن المواطنين ورواد البحر من السباحة خلال الأيام القادمة، وذلك نظراً لارتفاع مستوى الأمواج إلى 1.4 متر، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على سلامة السباحين.

ووفقاً للتقارير المتعلقة بـحالة البحر، فإن الرياح ستشتد لتصل سرعتها إلى 18 عقدة، مما يفاقم من اضطراب البحر وارتفاع الموج، خصوصاً في السواحل المكشوفة.

ودعت السلطة المحلية الجميع إلى تجنب التواجد في شواطئ عدن، ابتداءً من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل، حفاظاً على سلامتهم وتفادياً لأي حوادث بحرية محتملة.