شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تعلن رسمياً عن مقتل 70 قيادياً حوثيًا في غارة امريكية دقيقة "تفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تحدثت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، يوم الخميس، عن مقتل 70 عنصرا من جماعة الحوثي بغارة اميركية على منطقة الفازة جنوبي مدينة الحديدة الساحلية على البحر الاحمر.
وقال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني، ان الهجوم استهدف الثلاثاء تجمعا للحوثيين في منطقة الفازة "بضربة جوية دقيقة ..سيتم نشر تفاصيل اكثر بشانها في الايام القادمة".
واشار الارياني الى ان الهجوم الاميركي احبط مخططا للحوثيين بشن "هجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".
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