عُقد اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة، شارك فيه وزير الاقتصاد والتّجارة عامر البساط، وزير العدل عادل نصار، وزير الطّاقة والمياه جوزيف الصدي، ووزيرة البيئة تمارا الزين، وتمّ خلاله البحث في مشاكل قطاع مولّدات الكهرباء وكيفيّة معالجتها وضبط القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بين وزراء الاقتصاد والعدل والطاقة والبيئة بحث بمشاكل قطاع المولدات وكيفية معالجتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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