ياسر جلال يتحدث عن سر غيابه في برامج رامز هذا العام

ميرنا وليد - بيروت - أوضح الممثل المصري ياسر جلال السبب وراء غيابه المستمر عن برامج المقالب التي يقدمها شقيقه رامز جلال، مؤكداً أنه لا يمانع في المشاركة، لكنه لا يرى نفسه مناسبًا لطبيعة تلك البرامج، وفي بث مباشر عبر حسابه ، قال ياسر: "أنا بتفرج على برنامج رامز وبحبه جدًا، ومش زي ما الناس فاكرة إني لو طلعت معاه هضربه! لو اتعمل فيا مقلب، لا هاشتمه ولا هضربه، بالعكس هاخده في حضني.

. إحنا اتربينا على حب بعض، وأبويا غرز فينا ده من زمان".

وأضاف: "رامز محتاج ناس دمها خفيف، وأنا أدواري غالبًا جادة، فمش هبقى إضافة للبرنامج من وجهة نظري".

وعن إمكانية التعاون بينه وبين شقيقه في فيلم، قال: "رامز كلمني قبل كده، وكمان الأستاذ وليد صبري، بس إحنا لازم نلاقي موضوع يليق بينا، حاجة تبقى ذكرى حلوة وتعيش. أنا بحب رامز جدًا، وكنت ضيف شرف معاه في فيلم (سبع البرمبة) وبحب الفيلم ده".