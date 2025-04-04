شكرا لقرائتكم خبر عن بغارة أمريكية...الكشف عن اللحظات الأخيرة لمقتل قيادي حوثي ومرافقيه جنوب صنعاء "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف شهود عيان عن اللحظات الأخيرة لمقتل قيادي حوثي ومرافقيه جنوب العاصمة صنعاء بغارة أمريكية بطائرة بدون طيار .

وقال الشهود للمشهد اليمني اليوم الجمعة أنهم سمعوا صوت طائرة أمريكية بدون طيار في الاجواء المتداخلة بين مديريتي بلاد الروس و سنحان وبني بهلول والتي استمرت لأكثر من نصف ساعة وهي تقوم بعملية الرصد .

وأضافت المصادر ان المواطنين استمروا لملاحظة حركة الطائرة مساء أمس الأول في اجواء المديريات السابق ذكرها حتى دخول وقت المغرب وقيام الطائرة بقصف أربعة صواريخ صغيرة الحجم من الطائرة على سيارة القيادي الحوثي في نقطة قحازه في بلاد الروس بمحافظة صنعاء .

وأكدت المصادر ان ثلاثة قيادات حوثية تحولت إلى فحم عقب إطلاق الصواريخ ليتضح فيما بعد الغارة استهدفت القيادي الحوثي يحيى محمد قاسم الصوفي والمكنى بـ(أبو ايهم) ويعمل مدير لمكتب عبدالخالق الحوثي .

وبحسب المصادر فإن هناك شخصين كانوا برفقته لقيوا حتفهم ويرجح أن أحدهم هو مدير شؤون القوات المسلحه التابعه لمليشيات ‎الحوثي وسط تخوفات حوثية بعد تحول الغارات الأمريكية من استهداف القيادات الميدانية إلى استهداف القيادات العليا في الجماعة .

واستهدفت الغارات الأمريكية ، يوم أمس الأول، سيارة هيلوكس كانت تتحرك على الطريق العام في منطقة "الطور" بمديرية بني قيس غربي محافظة حجة شمالي غرب ‎اليمن والتي كانت تقل خبراء صواريخ في منطقتي الخشم ونتج عنها مقتل خمسة أشخاص على الأقل، احترقت جثثهم وتم نقلها إلى مستشفى في مدينة حجة ، وسط انباء عن عملية مشابهة طالت قيادات حوثية في مدينة صعدة بعد استهداف سيارتهم نوع تويوتا - هايلوكس يوم أمس الأول أيضا .