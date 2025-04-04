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شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب التجارية.. مؤشر داو جونز للأسهم الأمريكية يفقد 1300 نقطة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصلت أسواق الأسهم في العالم تراجعها الحاد لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية من أغلب دول العالم.
ولم تنجح بيانات سوق الوظائف الأمريكية التي صدرت اليوم وجاءت أفضل كثيرا من التوقعات في وقف تراجع أسواق المال.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 1349 نقطة أي بنسبة 3ر3% بحلول الساعة الحادية عشرة ونصف بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 8ر3%. حتى الآن، لم يستفد في الأسواق من الحرب التجارية سوى عدد قليل، إن وجد.
كما شهدت أسعار بعض العناصر الأساسية الأخرى للنمو الاقتصادي مثل النحاس، انخفاضا حادا وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية إلى إضعاف الاقتصاد العالمي بأكمله. وأدى رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تسارع الخسائر في الأسواق العالمية.
واستعادت الأسواق بعض خسائرها لفترة وجيزة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية صباح الجمعة، والذي أشار إلى أن أصحاب العمل سرعوا وتيرة التوظيف خلال الشهر الماضي بأكثر مما توقعه المحللون.
وكانت الخسائر الأكبر في وول ستريت في الساعات الأولى من تعاملات اليوم من نصيب الشركات التي لها أعمال كبيرة مع الصين، حيث تراجعت سهم مجموعة الكيماويات دوبونت بنسبة 3ر11% بعد إعلان الصين إطلاق تحقيق احتكار ضد شركة دوبونت تشاينا التابعة لمجموعة الكيماويات الأمريكية.
وتراجع سهم جي.إي هيلث كير للأجهزة الطبية بنسبة 3ر13% بعد إعلان تراجع إيراداتها من الصين في العام الماضي بنسبة 3ر12%.
ولم تنجح بيانات سوق الوظائف الأمريكية التي صدرت اليوم وجاءت أفضل كثيرا من التوقعات في وقف تراجع أسواق المال.
الأسهم الأمريكيةوتراجع مؤشر إس أند بي 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 8ر3% في تعاملات صباح اليوم بعد أن سجل أمس أسوأ أداء يومي له منذ جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 1349 نقطة أي بنسبة 3ر3% بحلول الساعة الحادية عشرة ونصف بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 8ر3%. حتى الآن، لم يستفد في الأسواق من الحرب التجارية سوى عدد قليل، إن وجد.
الأسهم الأوروبيةوشهدت الأسهم الأوروبية بعضا من أكبر خسائرها خلال اليوم، حيث انخفضت مؤشراتها بنحو 4%. وانخفض سعر النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021.
كما شهدت أسعار بعض العناصر الأساسية الأخرى للنمو الاقتصادي مثل النحاس، انخفاضا حادا وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية إلى إضعاف الاقتصاد العالمي بأكمله. وأدى رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تسارع الخسائر في الأسواق العالمية.
الرسوم الأمريكيةوأعلنت وزارة التجارة الصينية اعتزامها فرض رسوم بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل ردا على الرسوم الأمريكية. تمتلك الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم.
واستعادت الأسواق بعض خسائرها لفترة وجيزة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية صباح الجمعة، والذي أشار إلى أن أصحاب العمل سرعوا وتيرة التوظيف خلال الشهر الماضي بأكثر مما توقعه المحللون.
الأسواق الماليةويعد هذا أحدث مؤشر على أن سوق العمل الأمريكية ظلت قوية نسبيا حتى بداية عام 2025، وكانت ركيزة أساسية في نجاة الاقتصاد الأمريكي من الركود. لكن بيانات الوظائف تشير إلى الموقف في الماضي، في حين يتعلق الخوف الذي يخيم على الأسواق المالية بالتداعيات المنتظرة للرسوم التي قرر ترامب فرضها على كل الواردات الأمريكية تقريبا.
وكانت الخسائر الأكبر في وول ستريت في الساعات الأولى من تعاملات اليوم من نصيب الشركات التي لها أعمال كبيرة مع الصين، حيث تراجعت سهم مجموعة الكيماويات دوبونت بنسبة 3ر11% بعد إعلان الصين إطلاق تحقيق احتكار ضد شركة دوبونت تشاينا التابعة لمجموعة الكيماويات الأمريكية.
وتراجع سهم جي.إي هيلث كير للأجهزة الطبية بنسبة 3ر13% بعد إعلان تراجع إيراداتها من الصين في العام الماضي بنسبة 3ر12%.