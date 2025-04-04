شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب التجارية.. مؤشر داو جونز للأسهم الأمريكية يفقد 1300 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.