أمريكا تسحب نوع شوكولاتة هولندي شهير من الأسواق.. يسبب الاختناق

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين الفترة والأخرى، تخضع بعض المنتجات الغذائية الشهيرة لعمليات سحب من الأسواق، إما بسبب شكاوى العملاء أو بعد فحص مكوناتها والكشف عن مخاطر محتملة. ومؤخرًا، أُعلن عن سحب نوع شوكولاتة شهير بسبب خطر الاختناق، حيث أصدرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة قرارًا باستدعاء منتج شوكولاتة شهيرة عقب اكتشاف احتوائه على حصوات صغيرة قد تشكل خطرًا على المستهلكين.

سحب نوع شوكولاتة شهير من الأسواق تسبب الاختناق. ماذا حدث؟

ووفقًا لـ «ديلي ميل» تم سحب نكهتين محددتين من شوكولاتة هولندية شهيرة تُباع في متاجر كبرى، وهما: الشوكولاتة الداكنة باللوز، وألواح شوكولاتة الحليب بالكراميل.

رد الشركة الهولندية على الأمر

دعت السلطات الصحية المستهلكين إلى التوقف عن استهلاك المنتجات المتأثرة، وإعادتها إلى نقاط البيع لاسترداد قيمتها أو استبدالها.

من جانبها، أوضحت الشركة الهولندية أن الاسترجاع جاء بعد تلقي 12 تقريرًا من مستهلكين عثروا على حصوات صغيرة في المنتج، والتي لم يتم تصفيتها أثناء عملية حصاد ومعالجة اللوز من قبل طرف ثالث. وأكدت أن جميع الحالات المبلغ عنها وقعت خارج الولايات المتحدة وكندا، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

وفي بيان رسمي لـ«ABC News»، اعتذرت الشركة قائلة: «نحن نأسف بشدة لإصدار هذا الاسترجاع ولأي إزعاج قد يسببه للعملاء الذين اشتروا هذه المنتجات، وعلى الرغم من أن احتمال تأثر المستهلكين منخفض، إلا أننا نضع سلامتهم ورضاهم في المقام الأول، ولذلك قررنا سحب هذه المنتجات، كما نعتذر لشركائنا التجاريين عن أي تداعيات قد تترتب على هذا القرار».

هل تسبب الشوكولاتة الاختناق؟

واستنادًا لتحذيرات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فإن الأجسام الصلبة أو الحادة التي تم اكتشافها في الطعام قد تؤدي إلى إصابات خطيرة، على رأسها تمزق أنسجة الفم والحلق وتلف الأسنان مع حدوث أضرار بالجهاز الهضمي.

وتنصح (FDA) المستهلكون بضرورة فحص رموز الدفعات التالية للتأكد مما إذا كانت منتجاتهم مشمولة في الاسترجاع: 163094 و162634 وM162634 و4327 و4330 و4331 وM4331، مع ضرورة تجنب استهلاك ألواح شوكولاتة اللوز الداكن.