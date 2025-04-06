علاج احتقان الحلق.. احذر من الفيروسات والمضادات الحيوية

القاهرة - سمر حسين - صحة

احتقان الحلق هو شعور بعدم الراحة أو التهاب في الحلق، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالألم، ويحدث احتقان الحلق عندما يصاب الأنسجة في منطقة الحلق بالتهاب نتيجة للعديد من الأسباب، مثل العدوى الفيروسية أو البكتيرية، أو التهيج الناجم عن العوامل البيئية مثل الهواء الجاف أو التدخين.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية كشفت عن بعض الأمراض المُسببة لـ احتقان الحلق، والتي جاءت على النحو التالي:

- الفيروس المخلوى التنفسي.

- فيروسات الأنفلونزا.

- الفيروس الأنفي.

- فيروس كورونا.

- الفيروس الغدي.

علاج احتقان الحلق.. احذر المضادات الحيوية

وحذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام المضادات الحيوية لعلاج احتقان الحلق، مؤكدة إن أكثر من 80% من حالات التهابات الحلق تنتج عادًة من فيروس والمضادات الحيوية، وتستخدم لعلاج العدوى التى تسببها البكتيريا، ناصحة بضرورة الكشف لمعرفة سبب الاحتقان واستخدام الأدوية المصروفة من الطبيب، فضلًا عن الاعتماد على السوائل الدافئة التي تحد من الاحتقان وتعالجه.

علاج احتقان الحلق بالطرق الطبيعية

وأوصى الموقع الطبي WEBMD العالمي، والمعني بالصحة بعدة طرق طبيعية ومشروبات تفيد في علاج احتقان الحلق، وتعزيز المناعة، والتي جاءت على النحو التالي:

العسل:

يعتبر العسل الطبيعي من أكثر المواد فاعلية في الحد من الالتهابات، بفضل محتواه الغني بمضادات الأكسدة، كما يساعد العسل على تخفيف الألم، وتزداد فعاليته في علاج احتقان الحلق عندما يُخلط مع مشروبات دافئة وصحية، مثل الشاي الأخضر والبابونج، والتي يمكن تناولها بانتظام خلال فترة الإصابة.

شوربة الدجاج:

تُعد شوربة الدجاج من الوصفات التقليدية الفعّالة التي تساعد بشكل كبير في التخفيف من أعراض احتقان الحلق، فهي غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم أثناء المرض، كما أنها تساهم في إدخال مزيد من السوائل الدافئة إلى الجسم، مما يعزز الشفاء.

المشروبات الساخنة:

هناك العديد من المشروبات العشبية التي تُساعد في تسريع الشفاء من احتقان الحلق، ومنها:

شاي البابونج:

يساعد على استرخاء العضلات والأعصاب ويعزز النوم العميق، مما يعجل الشفاء.

شاي النعناع:

يحتوي النعناع على مضادات التهاب تساعد في تهدئة الحلق وتخفيف الألم.

مشروب الزنجبيل والليمون:

الزنجبيل يساهم في القضاء على بعض البكتيريا المسببة للالتهاب، وعند مزجه مع العسل والليمون، فإنه يعزز الفوائد العلاجية.

الماء الدافئ مع الليمون:

الليمون غني بفيتامين C الذي يساعد في التخلص من البلغم.

مشروب القرفة الساخن:

يحتوي على مضادات أكسدة ومضادات التهاب تساهم في تخفيف احتقان الحلق.

الغرغرة بالماء والملح:

تعد الغرغرة بالماء والملح من الطرق القديمة والفعّالة لعلاج احتقان الحلق، فهي تساعد على تقليل التورم والاحتقان، كما تساهم في قتل البكتيريا المسببة للالتهاب.