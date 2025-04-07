الذعر يضرب العملات المشفرة والأسهم والسلع بمستويات غير مسبوقة منذ أزمة كورونا 2020

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الذعر غير مسبوقة ولم يشاهد مثلها منذ أزمة كوفيد-19 التي حدثت في مارس 2020، حيث تهاوت العملات المشفرة والأسهم والسلع في سلسلة من الخسائر الحادة خلال فترة زمنية قصيرة.

فقد سوق العملات المشفرة أكثر من 240 مليار دولار من قيمته خلال أقل من 24 ساعة، بانخفاض تجاوز 10%، في حين هبطت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنسبة 15% خلال ثلاثة أيام، وهو تراجع وصفه محللون بأنه يُشبه الدخول في حالة ركود فعلي.

في موازاة ذلك، هبط سعر النفط إلى ما دون 60 دولار، في إشارة إلى تراجع حاد في التوقعات بشأن الطلب العالمي، بينما تراجع الذهب 180 دولار خلال جلستين تداول، ما يعكس اندفاع المستثمرين نحو السيولة.

أما السندات، فقد شهدت ارتفاع حاد، وهو نمط تقليدي يعكس مخاوف من توقف النمو الاقتصادي.

ووفقا لتحليل نُشر في 7 أبريل، فإن الأجواء العامة تُشبه تلك التي سادت في مارس 2020، خلال ذروة الإغلاق العالمي.

ويأتي هذا التدهور وسط حالة من الغموض والتخوف من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي وصفتها إدارة “ترامب” بأنها ضرورية، وهو ما أدى إلى تآكل الثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري قريب.

ويُقدّر أن أسواق الأسهم الأمريكية تخسر في المتوسط نحو 400 مليار دولار يوميا منذ أكثر من شهر، ما دفع العقود الآجلة لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” إلى الدخول رسميا في منطقة السوق الهابطة.

الأسواق الآسيوية لم تكن بمنأى عن هذا الانهيار، حيث افتتحت معظم بورصاتها يوم الاثنين بانخفاضات تجاوزت 10%، ما أدى إلى تفعيل آليات وقف التداول مؤقتا.

ويُشير ذلك إلى موجة بيع جماعية تكررت في أكثر من منطقة زمنية مع عودة الأسواق للعمل بعد عطلة نهاية الأسبوع.

من جهته، وصف الخبير الاقتصادي “راؤول بال” الوضع الحالي بأنه ذروة للخوف، لكنه أعرب عن أمل في أن تتحول هذه اللحظة إلى فرصة استثمارية مع مرور العاصفة.

ومع ذلك، فإن معظم مستثمري العملات المشفرة لا يُشاركون هذا التفاؤل، في ظل خسائر واسعة شملت النصف تقريبا من القيمة السوقية للقطاع خلال شهر واحد، وهي خسارة تفوق مجمل قيمة سوق العملات المشفرة في بداية أزمة 2020.

التقلبات العنيفة الحالية تُظهر هشاشة المشهد المالي العالمي، وتعكس إلى حد كبير مدى ترابط الأصول المختلفة في زمن الأزمات، حيث لا يبدو أن هناك ملاذ آمن حقيقي سوى السيولة النقدية.

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