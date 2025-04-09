شكرا لقرائتكم خبر عن متحور كورونا يؤثر على القلب والرئة ويؤدى لفقدان البصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة أغا، أستاذ قلب الأطفال بمستشفى أبو الريش بجامعة القاهرة، إن كورونا لم تنتهى وهى موجودة حتى الآن، ويمكن أن يؤثر متحور كورونا على الرئة، ويمكن أن يؤدى الى انخفاض نسبة الأكسجين إلى 30 أو 40%، موضحة إن نسبة الاكسجين الطبيعية 98%، كما إنه يمكن أن يؤدى لفقدان البصر.

وأشارت الدكتورة هالة، خلال مؤتمر الأطفال لمستشفى أبو الريش الجامعى الذى عقد اليوم بالقاهرة، إلى أن كورونا تؤدى إلى الإصابة بجلطات بالرئة وجلطات القلب ويمكن أن تؤدى الى حدوث انسداد في الشرايين التاجية، و تؤثر على عضلة القلب وتجعلها ضعيفة وتؤدى إلى حدوث جلطات داخل الرئة.

وأوضحت، إن كورونا موجودة ولكنها متخفية ولا أحد يعلم ويمكن اكتشافها من خلال تحليل دم لاكتشاف مضادات كورونا، ويمكن أن يعطى بأعراض مختلفة مثل النهجان أو انخفاض نسبة الأكسجين أو حدوث وجع في البطن، أو حدوث اسهال، وقد لا تظهر كورونا على شكل ارتفاع في الحرارة.

وأضافت، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا يؤثر على العين ويؤدى إلى فقدان النظر، وبعد عمل التحليل نجد ان الرقم يرتفع الى 50 بينما الرقم الطبيعى يكون 10 فقط، فهو يؤثر على الشرايين الصغيرة الموجودة داخل العين وهو الشريان البصرى، و التشخيص المبكر مهم جدا ويتم إعطاء الطفل كورتيرزون أو أدوية تغير في مناعة الجسم وهو العلاج المناعى.

وأوضحت، إن السيتوكينات هي بروتينات تساعد في السيطرة على الالتهابات في الجسم، فهي تمكن جهاز المناعة من بناء دفاع في حال دخول الجراثيم أو المواد الأخرى المسببة للمرض إلى الجسم، وقد يؤدي ارتفاع مستوى السيتوكينات إلى التهابات زائدة وحالات مرضية مثل أمراض المناعة الذاتية، و زيادة السيتوكينات في الجسيم تؤدى الى زيادة مستوى الالتهاب حيث يهاجم الجسم خلاياه بدلا من مهاجمة الفيروس، وبالتالي يؤدى إلى فقدان النظر.

وقالت، إنه عندما يتم إعطاء الطفل العلاج يعود النظر للطفل، وقد يكون الكورتيزون هو الحل لأن هجمة المتحور تعمل مضادات في الجسم مثل شلال من مضادات الفيروس، ويهاجم كل أعضاء الجسم منها شرايين العين، ولكن لابد من الاكتشاف المبكر وإعطاء العلاج السليم لإعادة وظائف الجسم الى طبيعتها .

وأكدت، أن هذا المتحور موجود من 6 أشهر ويظهر في التحليل ومن خلال الأعراض أيضا، موضحة ان جهاز المناعة يصدر مواد التهابية تهاجم الجسم وتؤثر على الأعضاء وتؤثر على الشرايين التي تغذى العين، مشيرة إلى أن الكثير من الناس لا يدركون إن السبب في فقدان البصر هو كورونا.