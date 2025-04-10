الصين وروسيا يبدأن تسوية معاملات الطاقة باستخدام البيتكوين

أشار “ماثيو سيجل”، رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في شركة “VanEck”، إلى تطور لافت في استخدام العملات المشفرة عالميا، حيث أفاد في منشور عبر مدونة الشركة بتاريخ 8 أبريل أن الصين وروسيا بدأتا بتسوية بعض معاملات الطاقة باستخدام البيتكوين وأصول رقمية أخرى.

وأوضح أن هذا التوجه يُعد مؤشرا على تحول البيتكوين من أصل مضاربي إلى أداة نقدية فعّالة، خاصة لدى الدول التي تسعى لتقليل اعتمادها على الدولار والنظام المالي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا تقتصر هذه التوجهات على الصين وروسيا، إذ أشار “سيجل” إلى أن بوليفيا أعلنت عن نيتها استيراد الكهرباء باستخدام العملات المشفرة، بينما تدرس شركة الكهرباء الفرنسية “EDF” إمكانية تعدين البيتكوين باستخدام الفائض من إنتاج الكهرباء، في خطوة تؤكد التحول المتزايد نحو اعتماد الأصول الرقمية في العمليات الاقتصادية.

الدولار الأمريكي يضعف والبيتكوين يستفيد:

في سياق متصل، شدد “سيجل” على أهمية مراقبة السياسات النقدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أن التحولات الحذرة في توقعات أسعار الفائدة وارتفاع السيولة المالية تُعد عوامل داعمة تقليديا لسعر البيتكوين.

كما أشار إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، يُعد مؤشر أساسي يجب مراقبته.

وقد سجل المؤشر تراجع بأكثر من 7% منذ بداية العام، ليستقر عند نحو 102.5، وفقا لبيانات “TradingView”.

وأضاف “سيجل” أن أي ضعف مستمر في الدولار من شأنه أن يُعزز مكانة البيتكوين كأداة تحوط في ظل تصاعد الانقسامات الجيوسياسية وتنامي الاتجاه العالمي نحو تعددية العملات الاحتياطية.

أكد “مات هوجان”، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “Bitwise”، هذا التوجه في منشور له بتاريخ 9 أبريل، موضحا أن سياسات إدارة ترامب تهدف صراحة إلى إضعاف الدولار، حتى وإن أدى ذلك إلى إنهاء دوره كعملة احتياطية عالمية.

ولفت النظر إلى أن التحولات في النظام المالي العالمي قد تقود إلى نظام احتياطي أكثر تنوعا، تلعب فيه العملات الصعبة مثل البيتكوين والذهب دور أكبر مما هي عليه اليوم.

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