ارتفاع سعر عملة “TRUMP” بنسبة 12٪ واستقرار سعر البيتكوين عند مستوى 85 ألف دولار

سجلت عملة “Trump” ارتفاع ملحوظ بنسبة 12% خلال اليوم، بينما حافظت عملة البيتكوين على استقرارها فوق مستوى 85,000 دولار، مع تسجيل مكاسب طفيفة خلال الساعات 24 الماضية.

شهد الأسبوع الماضي تذبذب محدود في حركة البيتكوين، لا سيما بالمقارنة مع الأسبوع السابق، الذي انخفضت فيه العملة إلى ما دون 75,000 دولار للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

ومع ذلك، تمكنت من استعادة جزء كبير من خسائرها بحلول يومي الخميس والجمعة.

على الرغم من هدوء عطلة نهاية الأسبوع، تمكنت البيتكوين من تحقيق بعض الزخم، إذ ارتفعت من أقل من 83,000 دولار إلى 85,000 دولار مساء الأحد، ثم لامست مستوى 86,000 دولار يوم الاثنين قبل أن تعود للتراجع إلى 83,000 دولار.

وفي يوم الأربعاء، بلغت ذروتها عند 86,500 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، لكنها تعرضت لضغط بيعي أفقدها أكثر من 3000 دولار.

تأثرت الأسعار أيضا بتصريحات “جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أشار إلى التأثيرات الاقتصادية المحتملة لحرب تجارية يقودها “ترامب”، مما أدى إلى بعض التقلبات في السوق.

ورغم ذلك، تمكنت البيتكوين من تعويض خسائرها واستعادت مستوى يفوق 85,000 دولار، فيما تراجعت قيمتها السوقية إلى نحو 1.690 تريليون دولار، مع تسجيل هيمنة نسبتها 61% على سوق العملات البديلة.

أما على صعيد العملات الرقمية البديلة، فقد سجلت معظمها مكاسب محدودة تقل عن 1%، مثل الايثيريوم وXRP وDOGE وBNB وADA.

في المقابل، برزت عملة سولانا بأداء أقوى، محققة ارتفاع بنسبة 3.7% لتتداول قرب 140 دولار.

وسجلت عملة “Trump”، التي أُطلقت من قبل الرئيس الأمريكي وفريقه، أكبر المكاسب اليومية، بنسبة بلغت نحو 12%، لتُتداول فوق مستوى 8.5 دولار.

تبعتها عملات TAO وIMX وFLR وHYPE بمكاسب يومية تراوحت بين 5% و8%.

في المجمل، استقرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية عند نحو 2.780 تريليون دولار، دون تغييرات جوهرية مقارنة بيوم أمس.

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