ناقد البيتكوين “بيتر شيف”: البيتكوين عبارة عن عملية احتيال واستراتيجية هرمية ستنتهي على الأرجح!

وصف المستثمر المعروف “بيتر شيف” عملة البيتكوين بأنها عملية احتيال، مؤكدا أن استراتيجية الاستثمار التي تتبعها بعض الشركات المعتمدة على البيتكوين، مثل شركة التمويل المجمع المعروفة سابقا باسم “مايكروستراتيجي” ستُفلس على الأرجح.

“شيف”، الذي يدير أصولا تتجاوز قيمتها مليار دولار ويركز استثماراته بشكل رئيسي على الأسهم والذهب، أعرب عن استغرابه من استمرار الشركة التي يقودها “مايكل سايلور” في ضخ استثمارات ضخمة لشراء البيتكوين، قائلا بسخرية إن هذه الاستراتيجية قد تكون نوعا من علم النفس العكسي، لكنها على ما يبدو تُجدي نفعا على “سايلور”، الذي لم يُبد أي مؤشرات على التراجع.

في حديث له عبر منصة X ضمن جلسة نقاش صوتي، جدّد “شيف” انتقاداته الحادة للبيتكوين، مشيرا إلى أن ترويجه لها كـ”ذهب رقمي” ليس إلا عملية تضليل.

وأوضح:

لقد فشلت الفكرة من الأساس لأنه لا يتداول كالذهب، بل هو أصل عالي المخاطر يُشبه المضاربة أكثر مما يُشبه الاستثمار الآمن.

وأشار إلى أن الأصول التكنولوجية، على الأقل، تستند إلى توقعات أرباح مستقبلية، بعكس البيتكوين الذي لا يقدم نموذج تقليدي لتحقيق الربحية، ما يجعله، حسب وصفه، أصل يُراهن عليه فقط من أجل ارتفاع سعره.

مع ذلك، يرى المدافعون عن البيتكوين أن المقارنة مع الذهب ترتبط بالخصائص الاقتصادية، مثل ندرة العرض وصعوبة التزييف والتخزين الآمن، وليس بالأداء الاستثماري قصير الأجل.

وعلى الرغم من اختلاف أنماط التداول، فقد حقق البيتكوين عوائد تفوق الذهب بأشواط منذ ظهوره، حيث ارتفع بأكثر من 230% منذ عام 2009، بل تجاوزت نسبة النمو التراكمي له 2.82 مليار بالمئة منذ 2010، حسب بيانات السوق.

وفي ظل هذه الأرقام، يرى مؤيدو البيتكوين أنه يقدم خدمة مالية بديلة، مستفيدا من كونه شبكة مالية مفتوحة وشفافة، تعمل دون وسطاء تقليديين، وبشكل يمكن التحقق منه بسهولة.

ويُعتبر هذا النمط من تقديم الخدمات المالية من أكثر القطاعات نموا وربحية في الأسواق العالمية.

بحلول منتصف أبريل، كان سعر البيتكوين قد ارتفع بنحو 36% خلال 12 شهر، وهو ما يعكس استمرار الطلب عليه رغم التحفظات التي يثيرها البعض حول طبيعته وأهدافه الاستثمارية.

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