البرلمان الأرجنتيني يُشكّل لجنة تحقيق خاصة في فضيحة عملة "ليبرا" المرتبطة بالرئيس الأرجنتيني

صوّت مجلس النواب الأرجنتيني بالأغلبية على تشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في ملابسات فضيحة العملة الرقمية “ليبرا” (LIBRA)، التي أثارت جدل واسع بسبب ارتباط اسم الرئيس “خافيير ميلي” بالمشروع.

وجاء التصويت بنتيجة 128 صوت مؤيد مقابل 93 معارض، فيما امتنع 7 أعضاء عن التصويت.

وستُمنح اللجنة صلاحيات موسعة تشمل استدعاء كبار المسؤولين وطلب الوثائق من الجهات الحكومية ذات الصلة، ومن المتوقع أن يُدلي عدد من الشخصيات البارزة بشهاداتهم، من بينهم وزير الاقتصاد “لويس كابوتو”، ووزير العدل “ماريانو كونيو ليبارونا”، ورئيس الأركان “غييرمو فرانكوس”.

ورغم تلك الصلاحيات، أثار استبعاد الرئيس “ميلي” وشقيقته “كارينا” من التحقيق موجة من الانتقادات، لا سيما من النائبة “سابرينا سيلفا”، التي شددت على ضرورة مثولهما أمام اللجنة للكشف عن تفاصيل تورطهما المحتمل في القضية.

تأتي هذه التطورات عقب اتهامات وجهت للرئيس “ميلي” باستغلال نفوذه للترويج لعملة “ليبرا” الرقمية، حيث قفزت قيمتها السوقية إلى نحو 4 مليار دولار ووصل سعرها إلى 5 دولار بعد منشور روجه للعملة على منصة X.

لكن العملة سرعان ما فقدت أكثر من 94% من قيمتها بعد حذف المنشور، مما أثار شكوك حول وجود مخطط احتيالي.

وفي 17 فبراير، تقدم كل من المحاميين “ماركوس زيلايا” و”جوناتان بالديفيزو”، إلى جانب المهندسة “ماريا إيفا كوتسوفيتيس” والخبير الاقتصادي “كلاوديو لوزانو”، بدعوى جنائية رسمية ضد “ميلي”، تتهمه بالاحتيال والتضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلا متابعيه الذين يبلغ عددهم 3.8 مليون شخص.

خلص تقرير صادر عن منصة تحليلات البلوكشين “Nansen” إلى أن نحو 86% من المستثمرين في عملة LIBRA تكبدوا خسائر تقدّر بـ 251 مليون دولار، في حين لم يحقق الأرباح سوى عدد محدود من المتداولين، تجاوزت مكاسبهم 180 مليون دولار.

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