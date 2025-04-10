'OpenSea' تحثّ هيئة الأوراق المالية الأمريكية على استثناء أسواق الـ 'NFT' من نطاق تنظيمها

تام شمس - الخميس 10 أبريل 2025 11:18 صباحاً - دعت منصّة "OpenSea" لتداول الرموز غير القابلة للاستبدال هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى استثناء أسواق الـ (NFT) من الخضوع لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

وقالت المستشارة العامة لـ"OpenSea" أديل فور، ونائبة المستشار العام لورا بروكوفَر، في رسالة بتاريخ 9 أبريل موجهة إلى المفوضة هيستر بيرس، رئيسة فرقة العمل المعنية بالعملات المشفرة في الهيئة، إنه يتوجّب على الهيئة أن "توضح صراحةً أن أسواق الـ NFT مثل "OpenSea" لا تُصنف كبورصات بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية".

وأضافت فور وبروكوفَر أن أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال لا تستوفي التعريف القانوني لـ"البورصة" وفقاً للقوانين الأمريكية، لأنها لا تُجري معاملات، ولا تعمل كوسطاء، ولا تجمع بين عدة بائعين لنفس الأصل.

وكتبتا: "لقد خلقت أجندة التنفيذ السابقة للهيئة حالة من الغموض، ولذلك نحث الهيئة على إزالة هذا الغموض وحماية قدرة شركات التكنولوجيا الأمريكية على الريادة في هذا المجال".

طلب الفريق القانوني لـ"OpenSea" من الهيئة إصدار إرشادات غير رسمية بشأن أسواق NFT. المصدر: SEC

وأضافت فور وبروكوفَر: "عند إعداد هذه الإرشادات، ينبغي على فرقة العمل المختصة بالعملات المشفرة أن تُعالج بشكل خاص تنظيمات البورصة على الأسواق المخصصة للأصول غير القابلة للاستبدال، وذلك على غرار التصريحات الأخيرة الصادرة عن موظفي الهيئة بشأن "عملات الميم" و"العملات المستقرة"".

وبموجب إشعار نُشر في 4 أبريل، قالت الهيئة إن العملات المستقرة التي تفي بمعايير معينة تُعد "أصولاً غير ورقية" ولا تخضع لمتطلبات الإبلاغ عن المعاملات.

وفي الوقت ذاته، قالت إدارة تمويل الشركات التابعة للهيئة، في بيانٍ صادرٍ عن موظفيها بتاريخ 27 فبراير، إن "عملات الميم" لا تُعد أوراقاً مالية بموجب القوانين الفيدرالية، بل تُشبه المقتنيات أكثر.

"OpenSea": أسواق الـ "NFT" لا تنطبق عليها صفة الوسيط

أكدت فور وبروكوفَر أن على فرقة العمل المعنية بالعملات المشفرة أن تُعفي أيضاً أسواق الـ "NFT" مثل "OpenSea" من متطلبات التسجيل كوسطاء، موضحتين أن هذه المنصات لا تُقدم نصائح استثمارية، ولا تُنفذ صفقات، ولا تحتفظ بأصول العملاء.

وقالتا: "نطلب من الهيئة إزالة حالة الالتباس القائمة في القطاع، من خلال نشر إرشادات غير رسمية. وعلى المدى الطويل، ندعو الهيئة إلى إعفاء أسواق الـ "NFT"، مثل "OpenSea" من التنظيمات المقترحة للوسطاء".

وفي ظلِّ إدارة ترامب، بدأت الهيئة بالتراجع تدريجياً عن نهجها المتشدد تجاه العملات المشفرة، الذي كان قد وُضع في عهد رئيس الهيئة السابق، غاري غينسلر.

وقد أسقطت الهيئة عدداً من القضايا التي كانت قد رفعتها ضد شركات العملات المشفرة، كما أوقفت تحقيقات في انتهاكات مزعومة لقوانين الأوراق المالية، بما في ذلك تحقيق سابق مع "OpenSea".

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