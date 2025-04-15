كوريا الجنوبية تحظر 14 منصة كريبتو على متجر 'آبل' — تقرير

تام شمس - الثلاثاء 15 أبريل 2025 09:50 صباحاً - توسّع كوريا الجنوبية الحظر المفروض على تطبيقات الكريبتو التي تقدّم خدماتها لمواطنيها. ففي 11 أبريل، أعلنت لجنة الخدمات المالية (FSC) في البلاد عن حظر 14 منصة "كريبتو" على متجر "آبل". ومن بين المنصات المتأثرة "KuCoin" و"MEXC".

وذكر التقرير، الذي نُشر في 14 أبريل، أن المنصات المحظورة كانت تعمل على ما يبدو كمشغّلين أجانب غير مسجلين للأصول الافتراضية. وأضاف التقرير أن "مؤسسة تحليل المعلومات المالية" (FIU) ستواصل تعزيز حظر التطبيقات والمواقع الإلكترونية التابعة لهؤلاء المشغلين لمنع غسيل الأموال وحماية المستخدمين من الأضرار.

جاء طلب حظر التطبيقات على متجر "آبل" بعد أن قامت "جوجل بلاي" بحظر الوصول إلى عدة منصات غير مسجلة في 26 مارس. وكانت منصتا "KuCoin" و"MEXC" من بين المستهدفين خلال الحظر على تطبيقات "جوجل بلاي". كما نشرت "لجنة الخدمات المالية" قائمة بـ22 منصة غير مسجلة تعمل داخل البلاد، وقد تم حظر 17 منها بالفعل على سوق "جوجل".

الـ17 منصة كريبتو المحظورة على جوجل بلاي. المصدر: FSC

ووفقًا لتقرير لجنة الخدمات المالية، لن يتمكّن المستخدمون من تحميل التطبيقات على متجر "آبل"، كما لن يتمكن المستخدمون الحاليون من تحديثها. وأشارت اللجنة إلى أن "الأنشطة التجارية غير المبلّغ عنها تُعدّ جرائم يُعاقب عليها القانون"، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 50 مليون وون (ما يعادل 35,200 دولار أمريكي).

FIU تدرس فرض عقوبات على مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المسجلين

في 21 مارس، أفادت صحيفة "هانكيونغ" الكورية الجنوبية أن "FIU" و"FSC" تدرسان فرض عقوبات على منصات "كريبتو" تعمل داخل البلاد دون تسجيل لدى الجهات التنظيمية المحلية. وشملت العقوبات حظر الوصول إلى تطبيقات تلك الشركات.

وفي كوريا الجنوبية، يجب على مشغّلي بيع وتداول وإدارة وتخزين العملات الرقمية تقديم تقارير إلى "FIU". ويُعاقب من لا يلتزم بالتسجيل والتقارير بالعقوبات والغرامات.

وتأتي العقوبات الأخيرة في وقت وصلت فيه العملات الرقمية إلى "نقطة تشبّع" في كوريا الجنوبية. فبحلول 31 مارس، تجاوز عدد مستخدمي منصات الكريبتو في البلاد 16 مليون مستخدم — أي ما يعادل أكثر من 30% من السكان. ويتوقع مسؤولون في القطاع أن يتجاوز هذا الرقم 20 مليونًا بحلول نهاية عام 2025.

يحمل أكثر من 20% من المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية عملات رقمية، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الأصول 9.8 مليون دولار أمريكي في 27 مارس. وتنوّعت هذه الأصول بين "بيتكوين" (BTC)، و"إيثر" (ETH)، و"ريبل" (XRP)، و"دوج كوين" (DOGE).

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