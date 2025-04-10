سعر الريبل يعاود الصعود لمستوى 2 دولار والبيتكوين يستعيد مستوى 81 ألف دولار: التفاصيل

هدأت الأمر نسبيا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وذلك بعد تعليق الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية لمدة 90 يوم.

على إثر ذلك تنفست الأسواق المالية بما في ذلك سوق الكريبتو، إذ قفز سعر عملة الريبل بنسبة 10% ليصل إلى نحو 2 دولار، بينما تجاوز سعر البيتكوين حاجز 81,000 دولار.

جدير بالقول أنه ورغم التأثير المستمر للتوترات التجارية العالمية، فإن التطورات الأخيرة جاءت لصالح سوق العملات الرقمية.

ففي ظل السياسات الاقتصادية التصعيدية التي يتبعها الرئيس الأمريكي، والتي شملت فرض رسوم جمركية وصلت إلى 125% على الصين، بعدها تعليق الضرائب لمدة 90 يوم، ارتفعت وتيرة التقلبات في سوق العملات المشفرة بشكل غير مسبوق.

البداية كانت بانخفاض سعر البيتكوين مرتين إلى ما دون 75,000 دولار خلال الأسبوع، لكن التعليق المؤقت للضرائب شكّل نقطة تحول في الاتجاه، حيث ارتفع السعر بسرعة بنحو 9,000 دولار من أدنى مستوياته، ليبلغ ذروته عند 83,500 دولار قبل أن يستقر فوق 81,000 دولار بعد تصحيح محدود.

ونتيجة لذلك، ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.620 تريليون دولار، مع هيمنة تزيد عن 60% على سوق العملات الرقمية البديلة.

في السياق ذاته، شهدت العملات البديلة انتعاش ملموس.

وتصدرت XRP الارتفاع اليومي، حيث تجاوز سعرها حاجز 2 دولار.

كما سجل سعر الإيثيريوم انتعاش إلى 1600 دولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، بينما شهدت عملات أخرى مثل SOL وDOGE وADA وTRX وLINK وAVAX وSUI وSHIB مكاسب ملحوظة خلال الساعات الماضية.

ومع هذا الزخم الإيجابي، ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية بأكثر من 100 مليار دولار، ليصل إلى نحو 2.7 تريليون دولار.

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