الامارات | «فريق الفروسية» بطل المسابقة الثقافية لنادي دبا الحصن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوِّج فريق نادي الشارقة للفروسية والسباق بالمركز الأول في المسابقة الثقافية السنوية، التي نظمها نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي في دورتها الـ17، تحت شعار «يداً بيد نبني قدرات مجتمعية»، بمشاركة ضمّت 16 نادياً وثماني مؤسسات من داخل مدينة دبا الحصن، في تجسيد لقيم التآزر الثقافي والانتماء المجتمعي.

وتمكّن فريق نادي الشارقة للفروسية والسباق من التقدم على المشاركين بجدارة، ليحصد لقب بطل المسابقة ويتسلّم كأس البطولة إلى جانب جائزة مالية، فيما حلّ نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي في المركز الثاني، يليه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثالث، ثم نادي الحمرية رابعاً.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، الدكتور محمد أحمد المطوع، إن المسابقة أصبحت إحدى الركائز الأساسية في برامج النادي، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تعزيز الثقافة العامة، وصقل المهارات الذهنية، واكتشاف المواهب الواعدة بين أبناء المنطقة.

وأعرب عن فخره بالمستوى الذي ظهرت به الفرق المشاركة، مؤكداً التزام النادي بدعم مثل هذه المبادرات الثقافية التي تخدم المجتمع، وتغرس في نفوس الأجيال قيماً نبيلة راسخة.

من جانبهم، عبّر المشاركون عن سعادتهم بالتنظيم والتنوّع في المحاور والفقرات التي أثرت أجواء المسابقة التي شكّلت فرصة حقيقية لاكتشاف الذات وتنمية القدرات الثقافية.