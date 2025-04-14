الامارات | أطباء ألمان يحذرون: عواقب ارتفاع الكوليسترول جسيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر أطباء بمؤسسة القلب الألمانية من خطورة ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم على الصحة، إذ يؤدي إلى ترسبات على جدران الأوعية الدموية، ومن ثم تصلب الشرايين، وإذا تعرضت الأوعية الدموية للانسداد فإن ذلك يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، شدد أطباء المؤسسة على ضرورة خفض مستوى الكوليسترول في الدم من خلال التغذية الصحية، أي الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة، مع تفضيل الدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة، كزيت بذور اللفت وزيت الزيتون وزيت الجوز وزيت بذر الكتان، بالإضافة إلى المكسرات والبذور.

ومن الضروري تجنب الأطعمة المقلية والمعجنات والوجبات الخفيفة لاحتوائها على أحماض دهنية مشبعة، ولها تأثير سلبي في مستويات الكوليسترول، إلى جانب الإقلال من تناول البيض، لاحتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول.

ومن المهم اتباع نمط حياة صحي للحد من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، إذ ينبغي الإقلاع عن شرب الكحوليات، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، لاسيما رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.