مشروب يزيل الغثيان تماما.. تناوله يوميا يقلل من تقلصات المعدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الغثيان هو شعور غير مريح في المعدة قد يسبق التقيؤ، ويترافق عادة مع إحساس بالدوار أو الرغبة في القيء، ربما بسبب حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، أو الشعور بالدوار، وغيرها، قد يكون هذا الشعور خفيفًا في البداية، لكنه يمكن أن يتطور ليصبح أقوى وأكثر إزعاجًا، لذا يبحث البعض عن مشروب يزيل الغثيان.

مشروب يزيل الغثيان تمامًا

ونصح الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ «الوطن» بتناول الزنجبيل، إذ يعد مشروب يزيل الغثيان كما يساعد على الهضم ومعالج لمشاكل سوء الهضم، ويعد ملين ومعالج للإمساك.

ويعد الزنجبيل من العلاجات الطبيعية الشائعة التي تُستخدم لتخفيف الغثيان ومشاكل الجهاز الهضمي، بفضل المركبات الفعالة مثل الجينجيرولات الموجودة في الزنجبيل تعمل بطريقة مشابهة للأدوية المضادة للغثيان، حيث تساهم في تقليل تقلصات المعدة وتهدئة اضطرابها.

وقد وجدت الدراسات الطبية إن تناول حوالي 1,500 مل من الزنجبيل يوميًا يمكن أن يكون فعالًا في تخفيف الغثيان الناتج عن دوار الحركة، غثيان الصباح خلال الحمل، الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي أو الجراحة، وكذلك مشاكل المعدة بشكل عام.

ويمكنك إضافة الزنجبيل الطازج أو المجفف إلى وجباتك، أو تحضير شاي الزنجبيل، أو استخدام المكملات مثل الكبسولات أو العلكة التي تحتوي على الجرعة المناسبة من الزنجبيل حسب احتياجك.

7 نصائح وطرق أخرى لتخفيف الغثيان

إلى جانب مشروب الزنجبيل، هناك عدة نصائح يمكن أن تساعد في تخفيف وإزالة الغثيان، بحسب الموقع الطبي webmd:

حاول تناول وجبات تحتوي على البروتينات وقليلة الكربوهيدرات، حيث يُمكن أن يسهم ذلك في تقليل الغثيان.

تجنب شرب المشروبات الغازية قدر الإمكان، لأنها قد تزيد من غازات البطن وبالتالي تفاقم الغثيان.

احرص على شرب كمية كبيرة من الماء لمنع حدوث الجفاف، خاصة إذا كان الغثيان مصحوبًا بالقيء.

تجنب تناول الأطعمة الحارة أو أي أطعمة قد تزيد من الشعور بالغثيان لديك.

حاول تجنب الانحناء إلى الأمام أو الضغط على معدتك أثناء تناول الطعام، بل اجلس بشكل مستقيم، حيث يساعد ذلك في الوقاية والتخفيف من الغثيان.

مارس التنفس العميق والاسترخاء، فقد يساعد ذلك في تخفيف شعور الغثيان.

استنشق الهواء الطلق أو بعض الروائح العطرية مثل زيت الليمون، الخزامى، البابونج أو القرنفل، حيث قد تساهم في تقليل الغثيان.