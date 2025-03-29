بعد تناول الرنجة والفسيخ.. طريقة عمل مشروب الديتوكس لتنظيف الجسم من السموم

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، يستعد العديد لتناول الرنجة والفسيخ في اليوم الأول من العيد، إلا إنه يبقى الخوف من الإفراط في تناولهما ما يزيد من نسبة الأملاح وربما تصل للتسمم، فضلا عن اكتساب الوزن الزائد.

نصح الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، بالحرص على تناول مشروب الديتوكس الذي يهدف إلى تخليص الجسم من السموم المتراكمة فيه، مقدما طريقة لعمل مشروب الديتوكس السحري، خلال حديثه لـ«الوطن» جاءت على النحو التالي:

مشروب الديتوكس السحري

وقدم «العربي»، طريقة عمل مشروب الديتوكس السحري، على النحو التالي:

قومي بمزج 4 أكواب مياه مع شرائح خيار وليمون ونعناع، مؤكدا أنه يخلص الجسم بعد وجبة الرنجة والفسيخ من السموم، ويزيد من معدلات الحرق أيضاً.

فوائد الديتوكس

تنقية الجسم من السموم:

يساعد الديتوكس على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، والتي قد تكون ناتجة عن تناول الأطعمة المصنعة أو التعرض للملوثات البيئية.

تحسين الهضم:

يمكن أن يساعد الديتوكس على تحسين عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ والإمساك.

زيادة الطاقة:

قد يساعد الديتوكس على زيادة مستويات الطاقة وتحسين المزاج.

تعزيز صحة البشرة:

يمكن أن يساعد الديتوكس على تحسين صحة البشرة وجعلها أكثر نضارة وإشراقًا.

فقدان الوزن:

قد يساعد الديتوكس على فقدان الوزن، خاصة إذا تم دمجه مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

تقوية جهاز المناعة:

يمكن أن يساعد الديتوكس على تقوية جهاز المناعة وجعل الجسم أكثر مقاومة للأمراض.

أمثلة أخرى على وصفات الديتوكس

ديتوكس الماء والليمون:

يُمزج كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة.

ديتوكس الخيار والنعناع:

يُمزج كوب من الماء مع شرائح الخيار والنعناع الطازج.

ديتوكس التفاح والقرفة:

يُمزج كوب من الماء مع شرائح التفاح والقرفة المطحونة.

نقاط بارزة عند تحضير الديتوكس:

- يمكن إضافة مكونات أخرى إلى مشروبات الديتوكس، مثل الزنجبيل أو الكركم أو الخضروات الورقية.

- يمكن تناول مشروبات الديتوكس في أي وقت من اليوم، ولكن يفضل تناولها على الريق أو بين الوجبات.

- يجب عدم استخدام الديتوكس كبديل عن النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة.

- يجب شرب الكثير من الماء.

- يجب تناول الأطعمة الصحية والمغذية مع الديتوكس.

- يجب ممارسة الرياضة بانتظام.

- يجب عدم الإفراط في استخدام الديتوكس، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى آثار جانبية سلبية.