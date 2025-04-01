كيف تحافظ على مناعتك مع تغيرات الطقس في العيد؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من التقلبات الجوية والتباين في درجات الحرارة، من المقرر أن تسيطر خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتعد تقلبات الطقس أحد العوامل المؤثرة في صحة الإنسان، حيث تضعف جهاز المناعة وتجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الموسمية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، ولتعزيز المناعة خلال فترة العيد، ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة غنية بفيتامين سي، لدورها الفعال في تقوية الجهاز المناعي وتحفيز إنتاج كريات الدم البيضاء التي تحارب العدوى، فالفواكه الحمضية، الخضراوات الورقية، والفلفل الحلو تُعد من أبرز المصادر الغنية بهذا الفيتامين، والتي تضمن لك قضاء عيد صحي دون متاعب.

أهمية فيتامين سي لجهاز المناعة

تؤكد الدكتورة شيماء خفاجي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أن فيتامين سي من أهم الفيتامينات الداعمة لجهاز المناعة، حيث يعمل على تعزيز إنتاج الأجسام المضادة التي تحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا، كما أن له دورًا رئيسيًا في تقليل مدة نزلات البرد وتخفيف أعراضها.

الفواكه الحمضية ودورها في تعزيز المناعة

تشير أخصائية التغذية إلى أن البرتقال، الليمون، والجريب فروت من أبرز الفواكه الغنية بفيتامين سي، حيث تحتوي ثمرة برتقال واحدة على الجرعة اليومية الموصى بها منه، ما يساعد على تقليل فرص الإصابة بالعدوى.

- الكيوي

الكيوي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي تفوق البرتقال، ما يجعله من أقوى الفواكه الداعمة للجهاز المناعي، إضافةً إلى احتوائه على الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

- الفلفل الحلو

مصدر غير متوقع لفيتامين سي، فالفلفل الأحمر الحلو يحتوي على فيتامين سي بنسبة أعلى من الحمضيات، حيث تكفي ثمرة واحدة لتغطية الاحتياج اليومي، كما أنه غني بالبيتا كاروتين المفيد لصحة العين.

- البروكلي

البروكلي ليس غنيًا فقط بفيتامين سي، بل يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من الالتهابات وتعزز صحة الجهاز المناعي.

- البابايا وفوائدها الصحية

البابايا تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي وإنزيمات تساعد على تحسين الهضم، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والمناعة معًا.

- الليمون وأهميته في إزالة السموم

الليمون من أقوى مصادر فيتامين سي، كما يساعد على تنقية الجسم من السموم، مما يحسن وظائف الجهاز المناعي بشكل عام.

نصائح لتعزيز امتصاص فيتامين سي

ويوصي الأطباء بدمج مصادر فيتامين سي مع الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والعدس، حيث يساعد الفيتامين على تحسين امتصاص الحديد، مما يعزز مناعة الجسم ويقلل فرص الإصابة بالأنيميا.