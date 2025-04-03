طرق مجربة لعلاج بثور الحليب المزعجة أثناء الرضاعة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 08:54 صباحاً - كثيرة هي المشاكل والمضاعفات الصحية التي قد تواجه المرأة خلال فترة الرضاعة الطبيعية، ومن بينها ظهور بثور الحليب أو ما يسمى ب"نفطة الحليب" وهي عبارة عن بثور تحتوي على سائل أبيض يميل إلى الإصفرار وقد وغالبًا ما تجعل هذه الحالة الأمهات أكثر إزعاجا بسبب الألم الشديد في الحلمات عند إرضاع الطفل. فيما يلي وفقًا لموقع "webmd" أسباب ظهور بثور الحليب أثناء الرضاعة الطبيعية، وكيفية التخلص منها، ومتى تشكل خطرًا على الأم؟

ما هي نفطة الحليب؟

تظهر بثور الحليب بسبب انسداد قنوات الحليب - الصورة من موقع Freepik

بثور الحليب هي بثور مملوءة بسائل أبيض مصفر عند طرف الحلمة، وعادة ما تكون موجودة في قنوات الحليب وفي المقابل، يمكن أن تظهر هذه أيضًا حول الهالة.

تحدث بثور الحليب عندما يكون هناك انسداد صغير في قنوات الحليب بسبب خلايا الجلد الميتة أو الحليب المتصلب ويؤدي هذا بعد ذلك منع تدفق حليب الثدي مما يجعل من الصعب على الأمهات إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية

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أسباب ظهور بثور الحليب أثناء الرضاعة

هناك عدة عوامل يمكن أن تسبب ظهور بثور الحليب، وهي الإفراط في إنتاج حليب الثدي، والضغط الزائد في منطقة الثدي بسبب عادة النوم على البطن أو ارتداء حمالة الصدر الضيقة جدًا، ومشاكل الطفل في المص، ونمو الفطريات على الحلمات.

يمكن أيضًا أن تكون هذه البثور ناجمة عن تفاعل جلدي غير مناسب للكريمات أو استخدام بعض المراهم في منطقة الحلمات أو الاستخدام غير الصحيح لمضخة الثدي، و ضبطها بإحكام شديد، مما يسبب احتكاكًا ويؤدي إلى ظهور بثور الحليب.

أعراض بثور الحليب أثناء الرضاعة

تتميز بثور الحليب بوجود بقع بيضاء على الحلمة مع بعض الأعراض الأخرى.

المنطقة المحيطة بالثدي قاسية ومؤلمة.

الثديان أحمران ودافئان عند اللمس.

البثور ليست محاطة بطفح جلدي أو بقع جافة

يبكي الأطفال وينزعجون بسبب انسداد قنوات الحليب مما يجعل تدفق الحليب أبطأ.

من المهم علاج البثور الموجودة على الحلمتين وعلاجها على الفور لأنها يمكن أن تؤدي إلى التهاب الضرع. إذا لاحظت وجود بقع بيضاء على حلماتك وتتداخل مع أنشطتك اليومية، اتصلي بطبيبك على الفور.

كيفية التعامل مع بثور الحليب أثناء الرضاعة

إذا كانت البثور لا تسبب الألم، فإن الأم لا تحتاج إلى أي علاج. فقط اتركيه حتى تختفي البقع البيضاء من تلقاء نفسها وفي المقابل يمكن علاج بثور الحليب في المنزل. فيما يلي العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها للتخلص منها خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

الكمادات الدافئة

وضع كمادة دافئة فوق الحلمة لمدة 2-3 دقائق يمكن أن يساعد في علاج بثور الحليب وذلك لأن درجات الحرارة الدافئة قد تؤدي إلى تفتح انسدادات صغيرة في قنوات الحليب وبعد ذلك يمكنك إرضاع طفلك الصغير على الفور لأن الرضاعة تساعد على التخلص من الانسداد أيضاً ويجب محاولة أيضًا تغيير طرق الرضاعة الطبيعية لتقليل الاحتكاك والضغط على الحلمتين.

نظفي حلماتك بانتظام

إذا كان هناك ألم في الحلمتين، فيجب عليك تنظيف الحلمتين والهالة بشكل روتيني بعد الرضاعة الطبيعية لطفلك لإزالة بقايا حليب الثدي العالقة ويمكن للأمهات استخدام المناشف القطنية أو الناعمة المبللة بالماء الدافئ ثم مسح الحلمات والهالة برفق ولطف لإزالة أي حليب متبقي يسد المسام.

تدليك الثدي

يمكن أن يؤدي تدليك الثديين أيضًا إلى فتح قنوات الحليب وتخفيف انسداد البثور وللقيام بذلك، ضعي إصبع السبابة على الهالة (الجزء الداكن حول الحلمة)، ثم حركي إصبعك ببطء حول الحلمة. وبصرف النظر عن ذلك، يمكنك أيضًا التدليك بأصابعك من حافة الثدي باتجاه الحلمة.

الاستمرار في إرضاع الطفل

الاستمرار في الرضاعة الطبيعية مفيد لتقليل خطر الإصابة بالتهاب الضرع - الصورة من موقع Freepik

غالبًا ما يسبب ظهور البثور على الحلمات ألمًا في الثديين ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الصداع وفي المقابل، لا يزال على الأمهات إرضاع أطفالهن الصغار لأن الاستمرار في الرضاعة الطبيعية على الرغم من أنها غير مريح يعد مفيدًا لتقليل خطر الإصابة بالتهاب الضرع أيضاً إذا كان الألم في الحلمة لا يمكن تحمله، فيمكن للأم أن تعصر حليب الثدي بشكل مؤقت والاستمرار في تنظيف الحلمات بانتظام لتقليل الانسداد في قنوات الحليب.

يجب التأكد أيضًا من أن الحلمة متصلة بشكل صحيح بفم الطفل، حتى يتمكن من المص بشكل مثالي، فإذا لم تتمكني من إرضاع طفلك بفعالية يمكنك الذهاب لاستشاري الرضاعة الطبيعية.

ضعي زيت الزيتون

يمكن أن يساعد زيت الزيتون على تنعيم الجلد الذي يغطي الحلمات أولاً، بللي قطعة من القطن بزيت الزيتون، ثم افركيها بلطف على حلماتك ثم ضعي القطن على الحلمتين طوال اليوم.

تجنبي ارتداء حمالات الصدر الضيقة

خلال فترة الرضاعة الطبيعية، لا يُسمح للأمهات المرضعات بارتداء حمالات الصدر الضيقة جدًا، أو حمالات الصدر ذات الأسلاك؛ لأنها يمكن أن تؤثر على قنوات الحليب في الثدي.

على الجانب الآخر ارتداء حمالة الصدر التي تناسب حجم ثديك يمكن أن تجعلك أكثر راحة عند القيام بالأنشطة والرضاعة الطبيعية لطفلك الصغير.

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متى يجب عليك الذهاب إلى الطبيب؟

عادةً ما تختفي بثور الحليب في الحلمة من تلقاء نفسها خلال بضعة أسابيع وفي المقابل إذا لم تتحسن البثور، وتسببت في الشعور بالألم عند الرضاعة الطبيعية وظهور بعض علامات العدوى، ينصح بمراجعة الطبيب فوراً.

وتعد علامات العدوى التي يجب الانتباه إليها تشمل الحمى، والقشعريرة، والألم في عدة أجزاء من الجسم، والتعب، وألم في الثدي، والشعور بالحرارة أو الدفء في الثديين وتورمهما أو خروج صديد من البثور، فيجب عليك استشارة طبيب الرضاعة على الفور.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.