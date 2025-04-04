شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سهلة تخلصك من عسر الهضم والانتفاخ والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعاني من عسر الهضم والانتفاخ، فالتقرير المنشور عبر موقع healthline يقدم بعض الخطوات السهلة التي قد تساعدك في التخلص منهما:

1. تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا

الأكل بسرعة يؤدي إلى دخول الهواء إلى المعدة، مما يسبب الانتفاخ.

2. تجنب الأطعمة المسببة للغازات

مثل البقوليات، والمشروبات الغازية، والأطعمة الدهنية، والحلويات الصناعية.

3. شرب الماء بكميات كافية

يساعد الماء على تسهيل الهضم وتخفيف حموضة المعدة.

تجنب شرب الماء أثناء الأكل بكميات كبيرة حتى لا يعيق الهضم.

4. تناول الزبادي أو الأطعمة المخمرة

تحتوي على البروبيوتيك، التي تحسن صحة الأمعاء وتقلل من الانتفاخ.

5. شرب مشروبات طبيعية مهدئة

مثل النعناع، الزنجبيل، البابونج، أو الكمون، التي تساعد على تهدئة المعدة والتخلص من الغازات.

6. ممارسة نشاط بدني خفيف بعد الأكل

المشي لمدة 10-15 دقيقة يساعد في تحريك الجهاز الهضمي وتقليل الشعور بالامتلاء.

7. تجنب التوتر والضغط النفسي

القلق يؤثر على صحة المعدة ويزيد من مشاكل الهضم.

8. تقليل استهلاك الكافيين

لأنهما يسببان تهيج المعدة وزيادة الحموضة.

9. تنظيم وجبات الطعام

تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من وجبات كبيرة يساعد في تحسين الهضم.

10. الاستلقاء بطريقة صحيحة بعد الأكل

إذا اضطررت للاستلقاء، اجعل رأسك مرفوعًا قليلاً لتجنب ارتجاع الأحماض.

إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو كانت مزعجة جدًا، فمن الأفضل استشارة طبيب متخصص.