عارفة عبد الرسول تعلن عن مرض زوجها.. وهذا ما قالته!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 05:57 مساءً - أعلنت النجمة عارفة عبد الرسول تعرض زوجها لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها العناية المركزة؛ وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".

عارفة عبد الرسول تعلن عن مرض زوجها

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجها، والذي تعرض لوعكة خلال أيام العيد، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على "فيسبوك"؛ وجاء في بعضه: " من نص رمضان وانا وجوزى راقديين بدور البرد الملعون وف يوم الوقفه جوزى دخل عنايه مركزه والعيد باظ على الاحفاد اللى اتحبسوا فى البيت".

وأكملت عارفة عبد الرسول : "انا بقيت كويسه واحفادى صعبوا عليا خطفتهم وقولت اوديهم السينما...مول زهران فى سموحه..اخترت فيلم سيكو سيكو لان عصام عمر من زملاء كحرته اسكندريه وطه دسوقى صديق جديد فيه بينا محبه وعلى صبحى زميل سنكحه مسرح روابط وفرقه حاله وقهوه التكعيبه والمخرج عمر المهندس مكسبى من مسلسل بالطو علاوه على شله الانتاج اللى عملت بالطو". حفله تسعه كومبليه روحنا حفله عشره ونص...

وختمت قائلة:" ضحكنا بقى مسمع فى اسكندريه كلها.. حمدت ربنا انه ادانى شويه الضحك دول عشان ااقدر اكمل...الاخبار صعبه اخطفوا ساعتين بس اضحكوا شويه اغسلوا الجراح...وربنا يخلى لنا الفن اللى بيصبرنا ع العيشه".

آخر مشاركات عارفة عبد الرسول الفنية

شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول خلال موسم مسلسلات رمضان 2025، في مسلسل "عقبال عندكوا"؛ ودار العمل حول شابين يعيشان على أحد الكواكب وبينهما قصة حب كبيرة، ولكنهما يضطران للهروب إلى كوكب الأرض بسبب رفض والد الفتاة زواجهما، وذلك خلال حلقات منفصلة متصلة، كلّ حلقة يواجه فيها البطلان مواقف ومفارقات كوميدية مختلفة.

وشارك في بطولة المسلسل كل من: إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، إنعام سالوسة، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، ومن إنتاج أحمد السبكي .

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