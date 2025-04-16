موعد حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

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عقد القرآن في حفل مميز

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 02:58 مساءً - تستعد الفنانة الشابة ليلى زاهر للاحتفال بحفل زفافها من الفنان والمنتج هشام جمال يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 من شهر أبريل الجاري داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، بعد أسبوع واحد من عقد قرانها في حفل عائلي حضره عدد قليل من نجوم الوسط الفني.ومن المقرر أن يحيي حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الغناء على رأسهم الفنان تامر حسني، ومحمد حماقي، وغيرهم من النجوم، ذلك بالإضافة إلى حضور فني لافت لأشهر النجوم والمشاهير والإعلاميين.أثار هذا الخبر حالة كبيرة من السعادة بين جمهور ومحبي الثنائي، خاصة وأن قصة حبهما من أشهر قصص الحب في الوسط الفني خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن تشارك ليلي وعائلتها اللقطات المميزة من حفل الزفاف.جدير بالذكر أن الفنانة ليلى أحمد زاهر، احتفلت بعقد قرانها على الفنان والمنتج هشام جمال، يوم الاثنين الماضي في حفل أُقيم داخل قصر محمد على، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بجانب أسرتي العروسين والأصدقاء المقربين، وشهد على عقد القران الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.يشار إلى أن الفنان أحمد زاهر ظهر في حالة من التأثر الشديد لحظة عقد قران ابنته، جعلت دموعه تنهمر من عينيه، وحرصت ابنته الكبيرة ملك على أن تكون بجانب والدها وتقدم له الدعم في هذه اللحظات، خاصة وأنه معروف عنه ارتباطه القوي ببناته.جدير بالذكر أن هشام جمال وليلى أحمد زاهر احتفلا بـ"خطوبتهما" قبل عام تقريبًا، وسط أجواء عائلية. وكان ظهورهما الأخير في رمضان 2025 من خلال المشاركة في حملة إعلانية لإحدى الشركات العقارية.

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