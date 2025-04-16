سارة عوادين وتصرف صادم تجاه حسام حبيب بعد وصفها بالضحية الجديدة

انزعاج عائلة سارة عوادين

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بداية علاقتها بحسام حبيب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 02:58 مساءً - خرجت صانعة المحتوى الأردنية سارة عوادين عن صمتها بعدما تصدر اسمها الترند خلال الأيام الماضية بسبب أنباء ارتباطها بالفنان حسام حبيب.أكدت سارة أنها كانت مترددة في الظهور الإعلامي لكن الموضوع زاد عن حده، وأصبح اسمها متصدرًا الترند بطريقة أزعجتها، مشيرة إلى أنها لا تمانع في أن تكون ترند لكن ليس بهذه الطريقة.كشفت سارة أنها وقت هذه الأزمة كانت في الخارج من أجل العمل وقالت: "كنت في أمستردام كان عندي شغل هناك ولقيت حسام حبيب نفسه بيبعتلي، حصل ضجة كبيرة سببت أذى نفسي ليا ولأهالي، مينفعش اللي حصل ينزلوا صوري في كل مكان ومفيش شيء رسمي، أهلي بقى بيجيلهم مكالمات مزعجة وناس بتبارك وأهلي انزعجوا جدا".وعن التصرف الموقف الذي اتخذته تجاه حسام حبيب قالت "عملنا لبعض عد متابعة (أنفولو) بناء على طلب من أهلي وأنا بحترمهم مهما كان وإحنا في الأردن لينا عاداتنا وتقاليدنا".وفيما يتعلق بإمكانية ارتباطهما في المستقبل، أكدت سارة أن هذه الأمور قسمة ونصيب، لكن من الصعب قبول أهلها هذا الشخص بعد الآراء السلبية حوله على السوشيال ميديا، ذلك بالإضافة إلى وصف البعض لها بأنها الضحية الجديدة.استرجعت سارة عوادين بداية علاقتها بحسام حبيب وروت قائلة: "عرفت حسام حبيب من 3 سنين كنت في الساحل الشمالي واتعرفت عليه عن طريق أصدقاء مشتركين كان موضوع شغل في البداية بس بعدها تحول لصداقة وفي الوقت دا كان منفصل عن شيرين عبد الوهاب، من بعد انفصالهم بقينا بنتكلم، وأنا معرفش أي حاجة عن علاقته بشيرين دا شيء خاص بيهم وأنا بحبها وبوجه لها تحية".

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