نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في جنازة زوجته

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وفاة زوجة نضال الشافعي بعد فترة من وفاة والدتها

من هي هند محمد علي؟

آخر مشاركات نضال الشافعي الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 05:57 مساءً - حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في جنازة زوجة الفنانومواساته، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس الموافق 3 أبريل.أُقيمت اليوم في مسجد آل بهجت في مدينة 6 أكتوبر جنازة السيدة هند محمد علي زوجة الفنان؛ بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد ومواساته، كان أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أحمد رزق، أحمد بدير، داليا مصطفى، إيهاب فهمي، حمزة العيلي، أحمد عزمي، وفاء عامر وزوجها محمد فوزي، أحمد زاهر، سعد الصغير، رانيا فريد شوقي والأهل والأصدقاء .وكانت الراحلة قد أعلنت منذ فترة وفاة والدتها، ومن خلال تصريحات سابقة كان قد قال الفنانبأن زوجته الفنانة هند محمد علي قد تركت العمل بالمجال الفني من أجل أسرتها ودعمه في مشواره الفني، مؤكدًا بأنها قد شاركت بعدد من الاعمال الفنية ومن أبرزها مسلسلات "لحظات حرجة، شطرنج، تامر وشوقية.هند محمد علي سبق أن شاركت زوجهافي بطولة مسلسل "شطرنج". كما أنها درست معه في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتطورت علاقتهما أثناء الدراسة، لتكلل بالزواج بعد ذلك، ومن أبرز أعمالها مسلسل لحظات حرجة عام 2007، وشاركت في عدة أعمال فنية أخرى.من جهة أخرى، شارك الفنانفي موسم مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل "الأميرة - ظل حيطة" وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل ويشارك في بطولته إلى جانبكلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.مسلسل "الأميرة ظل حيطة" يسلط الضوء على عدد من قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والانبهار بالوضع المادي فقط وعدم الاهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يناقش أيضاً الثغرات القانونية التي ممكن أن يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة وذلك في إطار إجتماعي لا يخلو من التشويق.يمكنكم متابعة هذه النجمة كانت ستقدم الأميرة ضل حيطة قبل ياسمين صبري.. تعرفوا عليها

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