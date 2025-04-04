شكرا لقرائتكم خبر عن يعني إيه تسمم الدم وما الأعراض والأسباب وطرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تسمم الدم، أو الإنتان (Sepsis)، هو حالة خطيرة تحدث عندما يستجيب الجسم لعدوى بطريقة مفرطة، مما يؤدي إلى التهاب واسع النطاق قد يتسبب في تلف الأنسجة وأعضاء الجسم.ووفقا لموقع healthline إذا لم يُعالج بسرعة، فقد يؤدي إلى فشل الأعضاء والوفاة.

أسباب تسمم الدم

يحدث عادة بسبب عدوى بكتيرية، فيروسية، أو فطرية في أي مكان بالجسم، مثل:

التهابات الجهاز التنفسي (مثل الالتهاب الرئوي).

التهابات الجهاز البولي.

التهابات الجروح أو العمليات الجراحية.

التهاب السحايا أو التهابات الأمعاء.

أعراض تسمم الدم

- ارتفاع أو انخفاض شديد في درجة الحرارة.

- تسارع في ضربات القلب أو التنفس.

- ارتباك أو فقدان الوعي.

- انخفاض ضغط الدم.

- شحوب الجلد أو تغير لونه.

طرق الوقاية من تسمم الدم

- النظافة الشخصية: غسل اليدين بانتظام بالصابون.

- العناية بالجروح: تنظيف الجروح وتغطيتها جيدًا لمنع العدوى.

- التطعيمات: أخذ اللقاحات اللازمة مثل لقاح الأنفلونزا والتهاب السحايا.

-معالجة العدوى مبكرًا: عدم تجاهل أي عدوى أو تأجيل العلاج بالمضادات الحيوية عند الحاجة.

- تقوية المناعة: اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والنوم الجيد.

-الاهتمام بالأشخاص المعرضين للخطر: مثل مرضى السكري، وكبار السن، ومن يعانون من ضعف المناعة.

إذا ظهرت أي أعراض تشير إلى تسمم الدم، يجب التوجه فورًا إلى المستشفى لأن العلاج الفوري ضروري لإنقاذ الحياة.