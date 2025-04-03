حِيل عملية لمنع سقوط الأطفال والرُضّع في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 08:54 صباحاً - يُعَدّ السقوط، السببَ الأكثر شيوعاً للإصابات التي تُعالَج في المستشفيات لدى جميع الفئات العمرية؛ حيث يدخل المستشفى سنوياً عددٌ لا بأس به من الأطفال الرُضّع بسبب إصابات غير مقصودة، بما في ذلك السقوط والصدمات الأخرى. ومن المطمئن أن معظم حالات السقوط ليست خطيرة، ولا ينتج عنها سوى صدمة أو كدمة.

حتى منذ الولادة، يظل الأطفال معرّضين لخطر السقوط، وخاصةً أثناء تعلُّمهم المشي. وذلك لأنهم ما لم يطوّروا مهارات التوازُن، يظلون معرّضين لخطر التعثُّر والسقوط عند المولود، الذي يقترح عليك الأطباء والاختصاصيون حلولاً عملية لحماية مولودكِ منه.

ما هو السبب الرئيسي للإصابات الناتجة عن السقوط؟

ما هو السبب الرئيسي للإصابات الناتجة عن السقوط؟



تشمل السقوطات الأكثر شيوعاً عند الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عاماً أو أقل، ما يلي:

الانزلاق والتعثُّر

السقوط من الكراسي أو مقاعد الأطفال المرتفعة. وعادةً، يسقط الأطفال أثناء محاولتهم الصعود إلى الكرسي أو النزول منه.

ما هي أنواع الإصابات التي يمكن أن تَحدث نتيجة السقوط؟

تُعتبر الكسور والخدوش والجروح والتمزُّقات والكدمات والتورُّم والألم، من أكثر أنواع الإصابات شيوعاً عند سقوط الطفل.

يعتمد نوع الإصابات الناتجة عن السقوط على ثلاثة عوامل:

ارتفاع السقوط- كلما انخفض الارتفاع، قلّ الخطر.

الأشياء التي يسقط عليها الطفل، مثل: الأسطح الصُلبة مثل الخرسانة والبلاط وحتى الرمل المضغوط- أكثر خطورة من الأسطح الناعمة.

ما قد يصطدم به الطفل أثناء سقوطه، وهو الهبوط على الأثاث ذي الحواف الحادة، مثل الزجاج، يمكن أن يسبب إصابات خطيرة.

كيف تسعف طفلاً وقع وفقد وعيه؟

كيف أمنع طفلي من السقوط؟

أبقِي طفلكِ دائماً في متناوَل يدك



من الأفضل دائماً وضع الأطفال في مكان لا يسمح لهم بالسقوط. تُعَدّ الأرضية المكان الأكثر أماناً للطفل، طالما أنها خالية من الأشياء الخطرة ولا يُمكن المشي عليها.

في غرفة النوم

على الرغم من عدم القدرة على التدحرُج عند الأطفال في صغرهم، ورغم أنها من أجمل حركات الطفل الرضيع، إلا أن الأطفال يكتسبون مهارات الحركة والتدحرُج والوصول إلى الأشياء منذ أسابيعهم الأولى. بمجرد أن يتمكنوا من التدحرُج، يمكنهم التحرك بسهولة وسرعة في أماكن مثل: السرير أو طاولة تغيير الحفاضات. لذلك، يُنصح بوضع يد واحدة على طفلك دائماً عندما يكون على طاولة تغيير الحفاضات أو في حضنكِ أو على السرير.

في الحمام

أبقِي طفلكِ دائماً في متناوَل يدكِ. استخدمي سجادة حمام مانعة للانزلاق، وشجّعيه على الجلوس. استخدمي سجادات ماصة على الأرض.

خطوات عملية تمنع طفلي من السقوط؟

انظري إلى الأشياء من وجهة نظره



قد يكون الأطفال الصغار فضوليين ومستقلين ويرغبون في استكشاف بيئتهم. لكنهم يفتقرون إلى القدرة المعرفية اللازمة لمعرفة ما هو آمن. لذلك، من المهم مراقبة مكان طفلكِ وما يفعله دائماً. وللمساعدة في حماية الأطفال الصغار:

انزلي على الأرض على مستوى طفلكِ الصغير، وانظري إلى الأشياء من وجهة نظره.

أزيلي مخاطر التعثُّر على الأرض، بما في ذلك السجاد من دون حصائر مضادة للانزلاق، والأسلاك الكهربائية.

تأكدي من عدم قدرتهم على التسلُّق على الأثاث والأماكن المرتفعة.

قومي بتأمين الأثاث الثقيل، بما في ذلك أجهزة التليفزيون، وخزائن الكتب، والخزائن، والأشياء التي يمكنهم التسلُّق عليها.

قومي بتغطية الحواف الحادة في زوايا الطاولة والمقاعد.

تأكّدي من أن طفلكِ لا يستطيع السقوط من النافذة أو الشرفة، قومي بإغلاق النوافذ والأبواب، أو استخدمي المتراس بحيث يمكن قفلها مفتوحة مع وجود فجوة صغيرة فقط.

لا تفترضي أن معدات الملعب آمنة، قومي بإجراء الفحوصات بنفسكِ، وكوني دائماً بالقرب عندما يتسلق طفلكِ ويلعب.

استخدمي بوابات الأمان في أعلى الدرج وفي الغرف التي قد تكون خطيرة، مثل المطبخ والحمامات.

احرصي على إبقاء سريرهم خالياً من أيّ شيء يمكن "تكديسه" لمنع الطفل الصغير من التسلُّق للخروج من سريره.

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نصائح إضافية للوقاية من السقوط

يمكن أن تساعدكِ معرفة كيفية تقليل خطر الإصابات الناتجة عن السقوط:

لا تحملي طفلكِ في كرسي هزاز، اذهبي مرتين إذا لزم الأمر، واحملي طفلكِ والكرسي الهزاز بشكل منفصل.

ضعي دائماً كرسياً هزازاً لطفلكِ على الأرض عندما يستخدمه.

لا تستخدمي مشاية أطفال؛ لأن هذه المشاية تتحرك بسرعة، ولا يمتلك الأطفال الصغار المهارات اللازمة للتحكم في مكانها.

استخدمي دائماً حزام أمان خماسي النقاط عندما يكون طفلكِ في كرسيه المرتفع أو عربة الأطفال .

استخدمي وظيفة الفرامل في عربة الأطفال، وتجنّبي وضع الحقائب الثقيلة على مقابض العربة.

قومي بإزالة الماء والسوائل الأخرى المسكوبة على الأرض لتجنُّب الانزلاق.

ارفعي دائماً جوانب سرير الطفل عندما يكون طفلكِ في سريره.

ماذا يجب أن أفعل إذا سقط طفلي أو طفلتي؟

ماذا يجب أن أفعل إذا سقط طفلي أو طفلتي؟



قدّمي الإسعافات الأولية كاستجابة أوّلية إذا تعرّض طفلكِ لإصابة، أو تعرّض لحادث، أو كان يعاني من حالة طبية طارئة. من المهم دائماً التحقق من أيّة إصابات، واصطحاب طفلكِ إلى طبيب عام إذا كنتِ قلقةً. اطلبي المساعدة الطبية العاجلة إذا تعرّض طفلك لإصابة في الرأس، أو إذا كنت تعتقدين أنه يعاني من كسر في العظام، أو كان يشعر بألم.

متى يجب عليّ رؤية الطبيب؟

اصطحبي طفلك إلى طبيبكِ العام أو قسم الطوارئ في مستشفى الأطفال المحلي إذا كنتِ قلقة.

إذا كان طفلكِ يعاني من جرح أو تمزُّق ولا يتوقف النزيف.

أو كان الجرح عميقاً جداً؛ فقد يحتاج إلى غرز. تأكّدي من أن طفلكِ قد تلقّى حقنة الكزاز خلال السنوات الخمس الماضية.

متى يجب عليّ أن أتصل بالإسعاف؟

إذا تعرّض طفلكِ لإصابة في الرأس ناجمة عن سرعات عالية أو ارتفاعات تَزيد عن متر. في حال تعرّض طفلكِ لحادث سيارة، أو حادث تزلُّج عالي السرعة، أو سقوط من على معدات اللعب؛ فاتصلي دائماً بالإسعاف.

يفقد طفلك وعيه (يغيب عن الوعي).

يبدو أن طفلكِ مريض ويتقيأ أكثر من مرة بعد ضرب رأسه.



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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.