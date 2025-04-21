تكنولوجيا: هاتف Oppo K13 يصل بشاشة 120 هرتز وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسّعت شركة Oppo سلسلة هواتف K-Series عبر إطلاق هاتف Oppo K13 الجديد، الذي يتميّز ببطارية ضخمة ومواصفات متقدمة ضمن فئة السعر المتوسط.

أبرز ما يميز Oppo K13 هو بطاريته الهائلة بسعة 7000 مللي أمبير، والموجودة داخل هيكل بسُمك 8.45 ملم ووزن يبلغ 208 جرامات. ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 80 واط، ويمكن شحنه بالكامل بنسبة 100% خلال 56 دقيقة فقط، باستخدام الشاحن المرفق بنفس القدرة.

وقد زوّدت Oppo الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 4، إلى جانب 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. ويأتي الهاتف بخيارين للتخزين الداخلي: 128 جيجابايت و256 جيجابايت، ويعمل بواجهة ColorOS 15 المبنية على نظام Android 15. كما وعدت الشركة بدعم الهاتف بتحديثات نظام التشغيل لمدة عامين، إلى جانب ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

أما من ناحية الشاشة، فقد زُوّد K13 بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة +FullHD وتردد 120 هرتز، مع ثقب مركزي للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل. كما يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة.

في الخلف، يأتي الهاتف بكاميرتين: الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مساعدة لقياس العمق بدقة 2 ميجابكسل. وتشمل أبرز الميزات الأخرى في Oppo K13: مقاومة الماء والغبار بتصنيف IP65، ومكبرات صوت استريو مزدوجة، ووضع القفازات، إلى جانب تحسينات في التصوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يتوفر Oppo K13 بلونين: الأسود الأرجواني ولون يتلق عليه Prism، ويأتي بخيارين للذاكرة:

8 جيجابايت / 128 جيجابايت بسعر 19,999 روبية هندية (حوالي 210 دولارًا / 185 يورو).

8 جيجابايت / 256 جيجابايت بسعر 21,999 روبية هندية (حوالي 235 دولارًا / 205 يورو).

ومن المقرر أن يُطلق الهاتف عالميًا في وقت لاحق، لكن لم يتم تحديد موعد الإطلاق حتى الآن.

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