تكنولوجيا: تعليق رئيس Nintendo على غياب لعبة Mario ثلاثية الأبعاد في إطلاق Switch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت قائمة ألعاب الإطلاق الخاصة بجهاز Nintendo Switch 2 مثيرة للإعجاب، خصوصًا مع الدعم الكبير من ألعاب الطرف الثالث الشهيرة.

ومع ذلك، عبّر بعض اللاعبين عن خيبة أملهم لغياب مغامرة Mario ثلاثية الأبعاد، خاصة وأن ثماني سنوات قد مرّت منذ صدور Super Mario Odyssey، دون أي إعلان رسمي عن تكملة لها.

وفي مقابلة مع قناة CNN، طُرح سؤال على رئيس Nintendo of America، دوغ بوزر، بشأن غياب أي إعلان عن لعبة Mario جديدة. رد بوزر بدعوة محبي Nintendo إلى “البقاء على تواصل”، ملمحًا إلى أن شخصية السباك الشهيرة ستظل عنصرًا أساسيًا في مستقبل الجهاز الجديد، حتى وإن لم تكن ضمن قائمة الإطلاق الأولية.



وقد أثار الكشف عن Mario Kart World، الذي تصدّر عرض Nintendo Direct في الثاني من أبريل، الكثير من التحليلات. وانتقدت كريستا يانغ، مديرة العلاقات العامة السابقة في Nintendo، هذا التوجه.

كما أشارت في بودكاست Kit & Krysta إلى أن Nintendo كان من الأفضل لها أن تُدرج عنوانًا ثلاثي الأبعاد بعالم مفتوح، يستفيد من المواصفات المحسّنة لـ Switch 2.

واستشهدت بلعبة The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom كمثال واضح على عنوان ناجح ساهم في دفع العديد من لاعبي Wii U لشراء الجهاز الأصلي.

رغم ذلك، أعربت يانغ عن تقديرها لتنوع العناوين عند الكشف الكامل عن ألعاب إطلاق Switch 2. وأشارت إلى أن Mario Kart World، رغم افتقاره لميزة اللعب بسرعة 120 إطارًا في الثانية، إلا أن أسلوب القيادة على الطرق الوعرة أضاف أبعادًا جديدة مقارنة بالإصدارات السابقة من السلسلة.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تسد لعبة Donkey Kong Bananza هذا الفراغ عند صدورها في 17 يوليو، وذلك كمغامرة منصات ثلاثية الأبعاد بديلة. وسترافقها أكثر من 20 لعبة ستصدر مع الجهاز الجديد في 5 يونيو، في حين تظل ألقاب الطرف الثالث مهيمنة على مجموعة Nintendo المحدودة.

حتى الآن، لم يقدّم بوزر أي موعد محدد لصدور Super Mario Odyssey 2 أو أي عنوان Mario ثلاثي الأبعاد جديد. وحتى يحين ذلك، سيضطر اللاعبون لاختبار مهاراتهم مع Mario في حلبات السباق.

