مشروبات تساعد في التخلص من حصوات الكلى بخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - صحة

حصوات الكلى، هي عبارة عن ترسبات صلبة تتكون في الكلى نتيجة تراكم المعادن والأملاح، ويمكن أن تساهم بعض المشروبات في تقليل خطر هذه الحصوات، وتساعد في التخلص منها إذا كانت صغيرة الحجم.

وخلال السطور التالية تستعرض «هن» مشروبات تساعدك في التخلص من حصوات الكلى، وفقًا لحديث الدكتورة إيمان كامل استشاري التغذية العلاجية.

مشروبات تساعدك في التخلص من حصوات الكلى

- شرب كميات كافية من الماء يوميًا يعد من أفضل الطرق للوقاية من حصوات الكلى، لذا فإن تناول حوالي من 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا يحافظ على ترطيب الجسم وتخفيف تركيز المعادن في البول.

​- كذلك يعمل عصير الليمون على التخلص من الحصوات، لاحتواءه على نسبة عالية من السترات، التي تساعد في منع تكوّن حصوات الكالسيوم، وعصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء وشربه بانتظام يعد من الأشياء المفيدة.

- ​عصير البرتقال يحتوي على السترات التي تقلل من خطر تكون الحصوات.

- بعض أنواع شاي الأعشاب، مثل شاي الهندباء أو شاي ذيل الحصان، قد تساعد في تعزيز صحة الكلى وتقليل خطر تكوّن الحصوات.​

نصائح للحفاظ على الكلى

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أنه يجب تقليل استهلاك المشروبات الغازية لاحتوائها على نسبة عالية من الفوسفور، وقد تزيد من خطر تكوّن الحصوات، و​الاعتدال في تناول المشروبات الغنية بالأوكسالات مثل الشاي الأسود والقهوة.

ويمكن أن تساهم الأوكسالات في تكوّن بعض أنواع الحصوات، كما يجب ​استشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام غذائي أو تناول مشروبات معينة، ويفضل استشارة الطبيب، خاصة إذا كان لديك تاريخ مرضي مع حصوات الكلى.