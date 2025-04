فيلم وثائقيّ عن الأميرة ديانا يفجّر الخلاف بين ابنَيها هاري ووليام

أشعلت الإشاعات المحيطة بفيلم وثائقيّ محتمل عن الأميرة ديانا المزيد من الخلافات بين الأمير هاري وميغان ماركل وشقيقه الأمير وليام.

وعلى الرّغم من النّفي العلنيّ من جانب دوق ودوقة ساسكس، يزعم المطّلعون أنّ التّقارير أدّت إلى تعميق الخلاف داخل العائلة المالكة، وخاصّة بين هاري ووليام.

بدأ الجدل عندما أشارت مصادر إلى أن هاري (أربعون عامًا) وميغان (ثلاثة وأربعون عامًا) كانا في محادثات مع نتفليكس لإنتاج فيلم وثائقيّ عن والدة هاري الرّاحلة، الأميرة ديانا.

ومن المقرّر أن يتِمّ إطلاق المشروع في عام ٢٠٢٧ في الذّكرى العشرين لوفاة ديانا، ومن المفترض أن يروي هاري بنفسه المشروع. ومع ذلك، عندما علم الأمير وليام بالإشاعات، ادّعى المطّلعون أنّه شعر بالغضب.

لطالما شكّ وليام في حدوث أمرٍ كهذا منذ انتقال هاري وميغان إلى أميركا. كان يشعر بالإحباط من تورّط ميغان في ما اعتبره محاولةً “مخزية” للاستفادة من ذكرى والدتهما. لكن فكرة الفيلم الوثائقيّ تجاوزت الحدود بالنّسبة إليه. وقال مصدر قريب من العائلة المالكة لم يكشف عن هويّته: “في حين أنّ هاري وميغان نفيا الإشاعات حول الفيلم الوثائقيّ، فإنّ حقيقة أن التّقارير نشأت من مصدر لم يتِمّ الكشف عن هويّته وليس المتحدّث الرّسميّ باسم ساسكس تترك الكثيرين يتساءلون عمّا إذا كان المشروع لا يزال قيد التّطوير. ووصف أحد المطّلعين على شؤون هوليوود الوضع بأنّه “غامض”، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بالأمر.

حتّى لو لم يتِمّ إنتاج الفيلم الوثائقيّ عن ديانا، تشير التقارير إلى أنّ هاري وميغان ربّما لا يزالان يعملان على مشروع له روابط شخصيّة بطفولة هاري.

استحوذت شركة الإنتاج الخاصّة بالزّوجَين، Archewell Productions، على حقوق رواية Meet Me at the Lake للكاتبة كاري فورتشن. وتدور أحداث الكتاب حول بطلة تتوفّى والدتها في حادث سيّارة، ممّا أثار مقارنات مع الماضي المأسويّ لهاري.

تبدو الحبكة قريبةً منه بشكلٍ غير مريح. لا يصدّق وليام أنّ هاري قد يُفكّر في مشاركة مثل هذه القصص الشّخصيّة للتّسلية، خاصّةً بالنّظر إلى تاريخ العائلة.

وتظلّ التّوتّرات بين الأخوَين مرتفعة، إذ تشير بعض المصادر إلى أنّ وليام قد يسعى إلى إزالة الألقاب الملكيّة من هاري وميغان بمجرد تولّيه العرش.

وبينما يواصل هاري وميغان تعزيز حضورهما الإعلاميّ، يبدو أنّ الفجوة بينهما وبين بقيّة أفراد العائلة المالكة تتّسع فقط.

مع كلّ تطوّر جديد، يبدو أنّ العلاقة المتوتّرة بين دوق ودوقة ساسكس والعائلة المالكة تتعمّق أكثر، ممّا يثير تساؤلات حول مستقبل علاقاتهما.