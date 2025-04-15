بعد خمس سنوات من الانتظار “ذا فويس” للكبار والصّغار يستعدّ لموسم جديد

أعلنت مجموعة MBC، عن عودة برنامجَي اكتشاف المواهب “ذا فويس” و”ذا فويس كيدز” إلى الشّاشة بعد انقطاع دام خمس سنوات، في خبر لاقى ترحيبًا واسعًا من عشاق الفنّ والموسيقى في العالم العربيّ.

تمّ الإعلان عن هذه العودة المنتظرة من خلال برنامج “صباح الخير يا عرب”، إذ تمّ التّأكيد على قُرب انطلاق الموسم الجديد من البرنامجَين، ما أثار حماسة المتابعين وأصحاب المواهب.

في هذا الإطار وُجّهت دعوة مفتوحة إلى كلّ من يملك صوتًا مميّزًا ويرغب في خوض تجربة فنّيّة استثنائيّة، مع وعود بكشف تفاصيل المشاركة قريبًا.

نذكر أنّ آخر ظهور للنّسخة العربيّة من “ذا فويس” في موسمها السّادس كان في العام عام ٢٠٢٠ وقد استقطب البرنامج على مدى مواسمه السّابقة ضمن لجنة تحكيمه، أبرز نجوم السّاحة الغنائيّة منهم: كاظم الساهر، نانسي عجرم، شيرين عبد الوهّاب، عاصي الحلّاني، صابر الرّباعي، أحلام، وراغب علامة.

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نذكر أنّ الإعلان عن عودة البرنامجَين فتح باب التّكهّنات أمام الجمهور حول هويّة الفنّانين الّذين سيتوّلون تدريب الأصوات الجديدة، في انتظار الكشف الرّسمي عن التّفاصيل قريبًا.