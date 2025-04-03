أسباب آلام الجانب الأيمن من الظهر عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 08:54 صباحاً - عادة ما يكون ألم الظهر على الجانب الأيمن لدى الأطفال ناتجاً عن إصابات في العضلات أو الأربطة أو الأوتار، والتي يمكن أن تظهر بسبب بعض العادات اليومية الشائعة، والتي يمكن علاجها أو تخفيفها ببعض الرعاية، مثل الراحة أو الكمادات.

وفي المقابل، يمكن أن يظهر ألم الظهر في الجانب الأيمن لدى الأطفال أيضاً؛ بسبب إصابة الطفل ببعض الحالات الصحية التي قد تؤثر على بعض الأعضاء الموجودة في هذا الجسم؛ مثل الكلى أو حصوات المرارة، أو التهابات الرئة، أو التهاب الزائدة الدودية، خاصة عندما يكون الألم شديداً جداً أو يستمر لعدة أيام.

لذا، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، يعد من المهم استشارة الطبيب عند ظهور أعراض آلام الظهر في الجانب الأيمن، خاصة عندما تكون متكررة، أو مصحوبة بأعراض أخرى؛ مثل الحمى أو الغثيان أو السعال أو صعوبة التبول أو التنفس.

إصابات العضلات

تمارين التمدد لتقليل توتر العضلات وتخفيف الانزعاج - الصورة من موقع Freepik

تعد إصابات العضلات والأربطة والأوتار في الظهر السبب الأكثر شيوعاً لآلام الظهر في الجانب الأيمن أو الأيسر عند الأطفال، وغالباً ما تنجم هذه الآلام عن ممارسة بعض الأنشطة البدنية، أو رفع أو حمل أشياء ثقيلة، أو الإجهاد المتكرر، أو حتى الإصابات المباشرة في تلك المنطقة.

يمكن أن تتسبب هذه الحالات المرضية في إصابة طفلك بالتهاب وتشنجات عضلية، والتي قد تتفاقم مع الحركة، وشعوره بألم وضغط على الظهر، مما قد يتعارض مع أنشطته اليومية.

تتمثل بعض طرق تخفيف آلام العضلات لدى الطفل في وضع كمادة دافئة عليها لمدة 15 دقيقة، مرتين يومياً، أو مرهم مضاد للالتهابات. ومن المهم أيضاً تجنب الطفل الإجهاد خلال هذه الفترة، وجلوسه ووقوفه بشكل صحيح بشكل يومي، وممارسة تمارين التمدد لتقليل توتر العضلات وتخفيف الانزعاج.

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الانزلاق الغضروفي

يمكن أن يسبب الانزلاق الغضروفي ألماً في العمود الفقري من الجانب الأيمن أو الأيسر، ويؤثر على مناطق مختلفة من العمود الفقري، كما هو الحال في منتصف الظهر، وفي أسفل الظهر، أو في منطقة الرقبة، والتي يمكن أن تنتشر إلى أماكن أخرى؛ مثل الساقين والذراعين، بالإضافة إلى التسبب في إحساس بالوخز أو الحرقة أو الضعف في الذراعين أو الساقين.

على الجانب الآخر، قد يكون سبب إصابة طفلك بالانزلاق الغضروفي وراثياً، ويظهر هذا النوع بسبب عدم تكوّن العمود الفقري بصورة صحيحة قبل ولادة الطفل، فيصبح أكثر عُرضة للانزلاق الغضروفي لاحقاً.

وقد يصاب أيضاً الأطفال والمراهقون الذين يمارسون بعض الرياضات مثل كرة القدم أو تمرينات اللياقة، أو حمل الأثقال التي تعتمد على شد عضلات الظهر، مما يجعل طفلك أكثر عُرضة للانزلاق الغضروفي.

يجب أن يتم علاج الانزلاق الغضروفي من قِبل طبيب العظام، والذي قد ينصح باستخدام الطفل الأدوية المسكنة والمضادة للالتهابات، وجلسات العلاج الطبيعي؛ للمساعدة في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب، وفي الحالات الأكثر شدة؛ قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية.

هشاشة العظام

هشاشة العظام تظهر لدى طفلك في الظهر عندما تكون عظام العمود الفقري أضعف وأكثر هشاشة؛ بسبب انخفاض كتلة العظام، وقدرة الجسم لاستقلاب وامتصاص الكالسيوم الغذائي، وهو معدن ضروري لصحة العظام.

يمكن أن يؤدي اتباع بعض العادات غير الصحية، مثل الاعتماد على نظام غذائي غير صحي، أو عدم ممارسة النشاط البدني بشكل كافٍ، إلى الإصابة بهشاشة العظام عند الأطفال.

يجب أن يحدد طبيب العظام علاج هشاشة العظام في العمود الفقري، ويهدف إلى تعزيز تخفيف الأعراض. وبهذه الطريقة، قد يوصي الطبيب باستخدام المسكنات أو مضادات، كما قد يصف العلاج الطبيعي، واستخدام الأدوية التي تحفز إنتاج كتلة العظام، مثل مكملات الكالسيوم وفيتامين "د"، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اتباع الطفل لنظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين "د"، تحت إشراف أخصائي التغذية، لاستكمال العلاج الذي يحدده الطبيب.

شرخ أو كسر في الضلع

يمكن أن تسبب شقوق أو كسور الأضلاع، عندما تحدث على الجانب الأيمن، ألماً مفاجئاً في الجانب الأيمن من الظهر، أو حتى ألماً خفيفاً يستمر لأسابيع، ويؤدي في النهاية إلى إضعاف المنطقة، بالإضافة إلى صعوبة الطفل في التنفس بسبب الألم، وهذا النوع من الكسور أكثر شيوعاً عند الأطفال الرياضيين؛ بسبب الضربات، خاصة في الألعاب الرياضية عالية التأثير، مثل كرة القدم.

إذا كان هناك اشتباه بوجود كسر في أضلاع الطفل، فينصح باستشارة الطبيب لإجراء فحوصات، مثل تصوير الصدر بالأشعة السينية على سبيل المثال؛ للتأكد من الحالة والبدء في العلاج المناسب، والذي يتم عادةً باستخدام المسكنات لتخفيف الألم أثناء تعافي الكسر.

حصوات الكلى

يجب طلب العناية الطبية قبل تلقي مسكنات الألم- الصورة من موقع Freepik

عادة ما تسبب حصوات الكلى ألماً شديداً في أسفل الظهر أو الجانب الأيمن من جسم الطفل، عندما تؤثر على الكلية اليمنى يمكن أن ينتقل هذا إلى أي جزء من المسالك البولية، من الحالب إلى المثانة أو مجرى البول، مما يسبب ألماً شديداً للطفل.

وبالمثل، قد تظهر أعراض أخرى مثل الألم الذي يمتد إلى الأمام تحت الضلع على الجانب الأيمن أو الساقين أو الفخذ، أو التشنج الشديد، أو الغثيان، أو القيء، أو الحرقة عند التبول، أو الحمى فوق 38 درجة مئوية، أو وجود دم في البول.

يجب طلب العناية الطبية على الفور للطفل لتلقي مسكنات الألم مباشرة في الوريد لتخفيف الألم. في حالات معينة، قد يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية، مثل تفتيت الحصوات، أو تنظير الحالب.

حصوة في المرارة

تسبب حصوة المرارة عادةً ألماً مفاجئاً وشديداً في البطن على الجانب الأيمن، أسفل الأضلاع مباشرة، والذي قد يمتد إلى الظهر أو الكتف اليمنى، كما تسبب الغثيان والقيء والإسهال والشعور بامتلاء المعدة وفقدان الوزن.

تنجم حصوات المرارة عند الأطفال بشكل عام عن زيادة نسبة الكوليسترول في الصفراء وصعوبة إفراغ المرارة، مما يتسبب في تكوين بلورات صغيرة تميل إلى الزيادة في الحجم، وتشكل حصوات أكبر تعيق تدفق الصفراء نحو الأمعاء.

عندما تعيق الحصوة تماماً مرور الصفراء إلى الأمعاء؛ قد تظهر لدى الطفل أيضاً أعراض مثل الحمى وآلام البطن المستمرة والنعاس وانخفاض ضغط الدم.

سيوصي الطبيب بتغيير النظام الغذائي، واستخدام الأدوية للمساعدة في إذابة الحصوة، أو المضادات الحيوية في حالة الالتهابات.

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التهاب الزائدة الدودية

التهاب الزائدة الدودية يسبب ظهور ألم قوي وحاد في الجانب الأيمن من البطن لدى الطفل، والذي يمكن أن يصاحبه أيضاً قلة الشهية والغثيان والقيء والحمى، ويمكن أن ينتشر إلى الظهر، مسبباً ألماً في الجانب الأيمن من العمود الفقري، ويجب علاج التهاب الزائدة في أسرع وقت ممكن في المستشفى؛ من خلال الجراحة بمجرد ظهور الأعراض، وذلك لتجنب المضاعفات، مثل التهاب الصفاق أو خراج البطن.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.