شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتم عملية تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي؟.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن خطة قطاع البترول التوسع فى نشر محطات التي تقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكافة محافظات ومدن الجمهورية وفيما يلي أهم المعلومات عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.

1ـ جميـع السيـارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكــن تحويلهـا للعمـل بالغــاز الطبيعــي.

2- لا يتم إلغـاء وقـود البنزيـن فـي حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

3- يتم إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك .

4- إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

5-لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات.

6- يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لايتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

7-اسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب ولايوجد بها أى لحامات ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة.