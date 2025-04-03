كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 08:54 صباحاً - بمناسبة اليوم العالمي للتوحد والذي يصادف في الثاني من إبريل من كل عام تجتهد الأمهات بالتزود بالكثير من المعلومات المهمة، ويبدو اهتمامهن منصباً على التوجيهات الطبية التي تقدم من خلال المنصات المختصة، ولا تغفل الأمهات بناتهن المصابات بطيف التوحد، ولذلك فهن حريصات على التعرف إلى طرق تعليمهن التعامل مع أجسامهن وذلك لما تتميز به البنت من خصوصية.

على الرغم من أن الإحصائيات العالمية قد أشارت إلى أن الذكور أكثر عرصة للإصابة بطيف التوحد من الإناث إلا أن ذلك لا يعني ألا يكون هناك اهتمام بالبنات المصابات خاصة في مرحلة البلوغ، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالدكتورة نورة عبد الغني اختصاصية أمراض التوحد في مركز "نيو هيلث" حيث أشارت إلى كيف تعلمين ابنتك المصابة بالتوحد الاعتناء بجسمها خصوصاً في مرحلة البلوغ، مثل العناية بشعرها وأسنانها وبحمايتها الخاصة وقت الدورة الشهرية وذلك في الآتي:

تعريف طيف التوحد

اليوم العالمي للتوحد

اعلمي أن الإصابة بطيف التوحد الذي أصبح يهدد الكثير من الأطفال تعود لأسباب وراثية غالباً؛ أي أنك يجب أن تعرفي أن طيف التوحد يبدأ عندما يتكون الجنين في رحم الأم وقد يُصاب به الطفل في أثناء الولادة؛ حيث يُولد بمعايير أقل عن المعايير الطبيعية الخاصة بالوزن والطول، وقد يُصاب المولود في هذه الحالة بتلف في الدماغ.

لاحظي أن هناك أعراضاً مميزة للطفل المصاب بالتوحد يجب أن تراقبيها جيداً، حيث يشعر الطفل المصاب بالتوحد مثلاً بالخوف من الضوء، كما أنه لا يحب مواجهة الأشخاص الآخرين وتركيز النظر في العيون والوجوه، ولذلك فالسمة الغالبة للطفل المصاب بالتوحد أنه يعاني من سرعة النسيان وكذلك تكون درجة التواصل الاجتماعي لديه مع الآخرين ضعيفة وقد تصل إلى درجة الصفر.

أهمية تعليم ابنتك المصابة بالتوحد معنى الخصوصية

اعلمي أنه من الضروي أن تعلمي ابنتك المصابة بالتوحد معنى الخصوصية، أي أن تحافظ على جسمها من الآخرين قبل أن تتعلم كيف تعتني بجسمها، فمن الخطوات المهمة أن تعلميها أنها لكي تعتني بجسمها يجب إن حدث ذلك بعيداً عن أعين الآخرين، مثل أن تكون في حمام مغلق أو في غرفة النوم.

تحدثي مع ابنتك المراهقة أنها تكبر مثل الشجرة والحيوان الأليف وأن مع تقدمها في السن يحدث تغيرات في شكل جسمها ويجب أن تعرفها وتحافظ عليها سواء في البيت أو الأماكن العامة ويجب ألا تسمح لأي شخص أن يرى جسمها بدون ملابس أو أن يلمس أجزاءً منها.

اخبري ابنتك أن بعض أجزاء جسمها التي تخفيها الملابس قد يحتاج الطبيب مثلاً أن يفحصها لكي يطمئن عليها وذلك بإذن الأم أو الأب، وفي الوقت نفسه عليها أن تصرخ وتقول لها لو حاول شخص آخر أن يرى جسمها أو يلمسه غير الأم والطبيب وأن تحافظ على مسافة مناسبة بينها وبين أي شخص يتعامل معها بحيث لا تقل عن 30 سنتيمتراً على الأقل.

كيف تعلمين ابنتك المصابة بالتوحد روتين العناية اليومي بجسمها؟

أم تمشط شعر ابنتها

ابدئي بتعليم ابنتك المصابة بطيف التوحد وبمجرد أن تبدأ بتناول الطعام بمفردها على طريقة تنظيف أسنانها بشكل يومي لا يقل عن مرتين يومياً، وذلك لكي تتخلص من فضلات الطعام التي تتكاثر حول الأسنان وتؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم.

عودي ابنتك وعرفيها على مزيل العرق واجعليها قادرة على التفرقة بين رائحة الجسم الجميلة ورائحة الجسم العابقة بالعرق التي تجعل الآخرين ينفرون منها، حيث إن التغيرات الجسمية "الفسيولوجية " للفتاة في مرحلة البلوغ تؤثر على رائحة جسمها، وحثيها على ضرورة الاستحمام بمفردها وأن تتعلم خطوات ذلك ابتداءً من خلع الملابس وغسل جميع أجزاء الجسم، ويمكنك مساعدتها في غسل شعرها لوحده خاصة إذا كان شعر البنت طويلاً.

خصصي لابنتك فوطاً خاصة لكي تقوم بتجفيف يديها واحرصي أن تهتم بغسل يديها ووجهها باستمرار لكي تحافظ على صحتها وعدم العبث بفمها وأنفها من دون أن تقوم بغسل يديها قبل وبعد لمسهما، إضافة إلى ضرورة تغيير الملابس الداخلية كل يوم لكي لا تنبعث منها روائح كريهة.

فكرة مدهشة لكي لا تنسى ابنتك روتينها اليومي للعناية بجسمها

تنظيف الأسنان

تذكري أن الطفل المصاب بطيف التوحد تكون قدرته على التركيز منخفضة كما أنه ينسى بسرعة، ولذلك فسوف تواجهك مشكلة كبيرة وهي أن ابنتك المصابة بالتوحد سوف تجد صعوبة في تذكر خطوات أو طقوس العناية اليومية بالجسم، وإذا كانت هناك أساليب لتعليم الطفل النظافة ونصائح لا تغفلي عنها فيجب أن تعرفي أن طفل التوحد ذو خصوصية عالية، ويجب أن تضعي له خطوات ومقدمات لكي يحافظ على مظهره ونظافة جسمه.

اهتمي بأن تتعرف ابنتك إلى الأدوات التي تستخدم في النظافة الشخصية بحيث تعرف طريقة استخدام كل واحدة منها إضافة لأن تعرف خطوات وترتيب استخدامها، مثل مزيلات العرق وشامبو الشعر وصابون تنظيف الجسم السائل وكذلك معجون وفرشاة الأسنان.

استخدمي مخططاً أو مجموعة من الصور لكي تعرف ابنتك مثلاً طرق استخدام وسائل الحماية أثناء الدورة الشهرية، حيث إن التعليم عن طريق المخططات والصور يكون أكثر في تعليم المصاب بطيف التوحد من الحديث معه وتكرار التوجيهات، ويمكنك أن تضعي معها جدولاً زمنياً منظماً لتنظيف وغسل أسنانها وكذلك غسل وجهها والاستحمام.

خطوات تدريب ابنتك المصابة بالتوحد على التعامل فترة الدورة الشهرية

آلام الدورة الشهرية

لاحظي أن مرحلة وصول ابنتك المصابة لسن البلوغ وقدوم الدورة الشهرية يعني أن هناك خطوات مهمة لكي تحافظ على نظافتها وستتوجب منك الصبر وطول البال لكي تعلميها أولاً أن يكون لديها تقويم خاص تعرف من خلاله موعد دورتها الشهرية لكي تستعد له ولا تفاجأ بها أثناء خروجها من البيت مثلاً.

عودي ابنتك على أهمية تغيير وسائل الحماية كل أربع ساعات مثلاً وضرورة ذهابها إلى الحمام والتأكد من نظافة ملابسها الداخلية، بحيث لا تترك أثراً على ملابسها الخارجية، ويجب أن يحدث ذلك لوحدها ولا تسمح لأحد أن يدخل معها الحمام.

اهتمي بأن يكون شرحك مفصلاً حول استخدام وسائل الحماية الشخصية خلال أيام الدورة الشهرية لابنتك المصابة بطيف التوحد، ويمكنك أن تشرحي لها طريقة استخدام الفوط الصحية بالتفصيل وتكرري ذلك، وكذلك طريقة التخلص من الفوط القديمة واستخدام فوطة جديدة، وكذلك يمكن أن يشرح لها هذا الشخص أن نزف الدورة يبدأ كثيراً ثم يقل بالتدريج حتى ينقطع لكي لا تشعر بالخوف والقلق.



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*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.