شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة النجم نيكى كات تكشف انتحاره.. لماذا قد يعانى المشاهير من الاكئئاب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت عائلة الممثل العالمى نيكى كات، بطل فيلم "Dazed and Confused"، سبب وفاته، حيث أُعلن عن وفاته عن عمر يناهز 54 عامًا فى نهاية الأسبوع الماضى ولم يُعلن حينها عن سبب الوفاة.وفي بيان لموقع Deadline، قالت شقيقة كات: "انتحر بعد صراعه مع الاكتئاب، الصراع الذى حاربه بشجاعة وهدوء، هذا ألم لا ينبغي لأي عائلة أن تتحمله، ومع ذلك يعاني منه الكثيرون، المرض النفسي حقيقي، وقوي، وغالبًا ما يكون غير مرئي".

أنواع الضغوط التي يتعرض لها المشاهير

كثيرا ما نسمع عن مغني أو ممثل أو مؤثر مشهور أعلن عن إصابته بالاكتئاب، عانى من الوحدة رغم التفاف المعجبين حوله. فلماذا قد يكون المشاهير غير سعداء؟ يقول الدكتور أمجد العجرودي استشاري النفسية بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، إن المشاهير هم أكثر الشخصيات الواقعة تحت ضغوط حياتية ونفسية كثيرة. مجرد كونهم تحت هذه الأضواء على الدوام أمر في غاية الخطورة النفسية والعصبية، وذلك لأن طبيعة النفس البشرية تطوق للعزلة أحيانًا والخصوصية أحيانًا والانخراط في المجتمع أحيانًا أخرى.

تابع موضحًا أن الكثير من الضغوط يقع تحتها أغلب المشاهير أو المعروفين على نطاق واسع، منها:

- الضغوط الحياتية المتعلقة بمظهرهم وطبيعة حياتهم ومستواهم الاجتماعي نتيجة كونهم مشاهير، مما يرهقهم نفسيًا.

- ضغوط خاصة بشهرتهم وصورتهم أمام الجميع، والتي تتطلب حفاظًا وأسلوبًا معينًا من التعامل على الدوام، فلا يمكنهم التعامل على طبيعتهم في أغلب الوقت.

- التفكير الدائم قبل التصرف، وبالتالي الشعور بالقيود الدائمة.

- ضغوط تتعلق بفقدانهم التام للخصوصية وقدرتهم على التمتع أو التصرف وفقًا لمعتقداتهم.

أثر الضغوط على العلاقات الاجتماعية

الكثير من المشاهير لا يتمكنون من عمل علاقات حقيقية وإنشاء دوائر اجتماعية سليمة، مع اختلال العلاقات الاجتماعية قليلاً. كل هذه الدخول السالفة تؤدي في النهاية إلى أعراض لا يمكن إدارتها من قبل الشخص الشهير بسهولة، والقليل من المشاهير يمكنهم الاتزان النفسي والتعامل مع تلك الأعراض.

الأعراض النفسية التي قد يعاني منها المشاهيرتتمثل في:

- القلق المرضي.

- التوتر الحاد.

- الإصابة بالاكتئاب.

- مشكلات تتعلق بالصورة الذاتية.

كيف يمكن إدارة هذه المشكلةالحل لهذه المشكلة يتمثل في:

- طلب المساعدة من مختص الذي يدعم الاتزان النفسي وإدارة هذه الأعراض.

- محاولة التمتع بقدر من الخصوصية وتنظيم الحياة وإدارة الوقت بشكل مختلف.

- محاوله التخلص من الضغوط اذا كان يعاني من أعراض تتعلق بالقلق والتوتر بتقنيات التنفس او تمارين للتخلص من التوتر