لعروس ربيع وصيف 2025: استلهمي إطلالتك الجمالية بكل تفاصيلها من عروض الموسم العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 08:54 صباحاً - هل أنت بصدد التحضير ليومك الكبير لتكوني واحدة من أجمل عرائس ربيع وصيف 2025؟ إذاً لا بد لنا من أن نساعدك في الحصول على أفضل إطلالة جمالية على الإطلاق، تواكبين فيها أجمل مكياج وتسريحات شعر، وأيضاً ألوان شعر، ما يجعل مظهرك في يوم زفافك متناسقاً ومتناغماً من النواحي كافة. من المكياج الناعم إلى المكياج الدافئ، ومن تسريحات الشعر المنسدلة بأسلوب فوضوي إلى تسريحات الشعر المرفوعة بطريقة مصقولة، فضلاً عن أجدد صبغات الشعر، تقدم لك عروض الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2025 أجمل الأفكار التي تجعل عروس الموسم الأكثر جمالاً وأنوثة. فتابعينا في التالي لتختاري ما يناسبك من صيحات الجمال لعروس ربيع وصيف 2025 من عروض أسبوع الموضة العرايسي لهذا الموسم، سواء في برشلونة أو باريس أو نيويورك.

مكياج برونزي غامق مع تسريحة الويفي المنسدلة بالشعر البني المحمر

من عرض غالية لاهاف Galia Lahav-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة جريئة ودافئة في آن، فإن المكياج البرونزي الغامق هو خيار مثالي. فهو يعزز ملامح وجهك بأسلوب مشرق ومتوهج، خصوصاً عند تنسيقه مع ظلال العيون باللون البرونزي المات الداكن، وأحمر الشفاه النيود الطبيعي، وتغطية خفيفة للبشرة ترتكز على البلاش البروزي البارز على الخدود. أما تسريحة الويفي المنسدلة بأسلوب عفوي، فتعزز من جاذبية إطلالتك وتضفي لمسة رومانسية ناعمة، لا سيما عند اعتماد صبغة الشعر البني المحمر، فهو يكمل إطلالتك ويجعلها أكثر تناسقاً وتناغماً.

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مكياج كلاسيكي مع التسريحة المبللة والشعر البني الغامق

من عرض بيدرو بالماس Pedro Palmas-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أما إذا كنت تفضلين الإطلالة الكلاسيكية الأنيقة بلمسة جريئة، يمكنك اختيار مكياج كلاسيكي مستوحى من نجمات هوليوود، يكون مرتكزاً على تحديد الجفن العلوي بدرجات البني الخفيفة مع طبقات عدة من الماسكرا، وأحمر شفاه الأحمر، على أن تختاري الدرجة التي تناسب لون بشرتك. وتكتمل هذه الإطلالة بتسريحة الشعر المبلل المنسدل على الظهر مع الغرة المسحوبة إلى الخلف، والتي تعكس مظهراً عصرياً أنيقاً، لا سيما مع الشعر البني الغامق، مما يمنحك طابعاً راقياً وساحراً.

مكياج ناعم بالأيلاينر الرفيع مع تسريحة الكعكة بالضفائر والشعر الأشقر البلاتيني

من عرض ليبال هيرفي Libelle Herve -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



وإذا كنتِ ترغبين في إطلالة تجمع بين النعومة والعصرية، فإن الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين، هو الخيار الأمثل، حيث يضفي لمسة جذابة إلى عينيكِ دون الحاجة إلى مكياج ثقيل. يمكن دمجه مع ظلال عيون بدرجات النيود الوردي أو الوردي الناعم، وأحمر شفاه نيود لامع باللون الخوخي المشرق. أما تسريحة الكعكة المنخفضة مع الضفائر الأمامية فهي من التسريحات المميزة التي تناسب العروس العصرية، بخاصة مع الشعر الأشقر البلاتيني الذي يعزز من إشراقة الوجه.

مكياج باستيل معدني مع تسريحة نصف مرفوعة والشعر البني الكراميل

من عرض ألور Allure -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



ألوان الباستيل المعدنية تُعد من أبرز صيحات المكياج لربيع وصيف 2025، فهي تمنح العيون بريقاً خاصاً، لا سيما عند اعتماد ظلال العيون اللامعة بدرجات الأزرق الفاتح، مع لمسة من الهايلايتر اللامع على زوايا العين، وتمريرة من اللون الفضي اللامع على الجفن المتحرك، مع طبقات الماسكرا الكثيفة. أما تسريحة الشعر نصف المرفوعة، فهي خيار مثالي للعروس التي تبحث عن توازن بين الأناقة والراحة، خصوصاً مع تدرجات الشعر البني الكراميل التي تضيف دفئاً إلى الإطلالة.

مكياج ترابي ناعم مع تسريحة الكعكة المصقولة والشعر البني العسلي

من عرض رامي العلي Rami Al Ali -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



المكياج الترابي الناعم يُعد خياراً مثالياً للعروس التي تحب البساطة والأناقة في آن. يعتمد هذا المكياج على ظلال العيون بألوان البني والبرونزي المات، مع بلاشر خوخي أو وردي وأحمر شفاه زهري مات خفيف. وبما أن الإطلالة تعتمد على النعومة، فإن تسريحة الكعكة المصقولة تمنح العروس مظهراً أنيقاً ومريحاً في آن، وتبرز جمال وجهها ومكياجها، بخاصة مع صبغة الشعر البني العسلي التي تضيف لمسة من الحيوية والرقي.

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مكياج خفيف مات مع التسريحة المموجة المصقولة والشعر الأسود

من عرض جيني يو Jenny Yoo-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



للعروس التي تميل إلى الإطلالة الطبيعية، فإن المكياج الخفيف بلمسة مات هو الخيار الأنسب. بحيث يكون معتمداً على أساس ناعم غير لامع، مع تحديد العيون بألوان ترابية خفيفة مثل البيج والبني، جنباً إلى جنب مع أحمر شفاه بدرجات النيود أو البني الفاتح. وتكتمل هذه الإطلالة بتسريحة الشعر المموجة المصقولة التي تمنح الشعر حجماً طبيعياً، خاصة عند اختيار لون الشعر الأسود الكلاسيكي الذي يضفي على العروس لمسة من الغموض والجاذبية.

موسم ربيع وصيف 2025.. خيارات منوعة للعروس

سواء كنتِ تفضلين الإطلالة الجريئة أو الناعمة، فإن صيحات الجمال لعروس ربيع وصيف 2025 تمنحكِ خيارات واسعة تتناسب مع أسلوبك وشخصيتك. لذا، لا تترددي في اختيار ما يناسبكِ من مكياج وتسريحات شعر وألوان شعر تجعل منكِ العروس الأجمل في يوم زفافك!