الامارات | علماء روس يبتكرون روبوتاً يمشي على الماء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن علماء في جامعة إيجيفسك التقنية الروسية من ابتكار نموذج أولي لروبوت كروي يتحرك بمختلف الأشكال، ويستطيع استطلاع أي منطقة يصعب الوصول إليها.

ويمكن لهذا الروبوت، المزود بكاميرا، التحرك على مختلف الأسطح بما فيها الماء، ويتم التحكم به كطائرة مُسيّرة أو برمجته لأداء مهمة بشكل مستقل، وقد استخدمت طرق مختلفة لتحريكه، وتم اختيار الأكثر فاعلية ودمجت في جهاز واحد.

وقال البروفيسور في الجامعة، يوري كارافايف، إن «تصميم الروبوت الكروي المدمج المبتكر بسيط وسهل التحكم، ويمكن التحكم به عن بُعد حسب المسافة المطلوبة، وتغيير قدرته على الاجتياز (العبور)، وكذلك حجمه ووزنه ومستوى استقلاليته».

وأضاف أن الحمولة توضع داخل الكرة وتستخدم كتلتها لتحريك الروبوت، موضحاً أن النموذج الأولي الذي يجري اختباره يزن بين 200 و300 غرام، ويبلغ قطره 12 سم، ويمكنه حمل مُعِدّات مماثلة في الوزن.