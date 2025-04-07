الامارات | تظاهر بالموت.. روسي ينجو من هجوم دب بنيّ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام محلية وسكان في روسيا إن دباً بنياً هاجم رجلاً في غابة تبعد نحو 125 كيلومتراً عن موسكو، فأصابه بجروح بالغة في وقت تزايدت رؤية الدببة في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

ونقل موقع إخباري محلي عن أحد أقارب الرجل، الذي نجا من الهجوم من خلال تظاهره بالموت، قوله إن قريبه كان يجمع قرون الأيائل والغزلان التي تساقطت، الأسبوع الماضي عندما هاجمه الدب من الخلف.

وأضاف: «بدأ الدب يقضم جمجمته ثم انقلب عليه وبدأ يأكل وجهه.. بطريقة ما تظاهر بالموت ليتركه الدب وشأنه».

ذكرت وسائل إعلام روسية أن المصاب اتصل بخدمات الطوارئ، وانتظر ساعات قبل أن تصل إليه فرق الطوارئ التي كانت تبحث عنه سيراً على الأقدام في الغابة قرب قرية ييريميفو ثم نُقِل إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.

وصيد الدببة مصرح به في معظم أنحاء روسيا، لكنه محظور في منطقة موسكو.