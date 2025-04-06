شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة هو من سينقذ جمهور ريال مدريد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اي كورة : لا يوجد منقذ للكابوس الذي يعيشه جمهور الريال مع المفلس الايطالي الا رجلين فقط في هذا الموسم …! الرجل الاول هو السيد مايكل ارتيتا … في حال واجه الريال في الابطال وقام بطرده حينها يمكننا القول هي الضربة الاولى التي تضع اول قدم للمنتهي خارج النادي . اما الرجل الثاني هو السيد هانز فليك وتحديدا في نهائي الكأس القادم لو قام بسحل انشلوتي بخماسيات او سداسيات حينها نقول الف مبروك لجمهور المرينغي رسميا ” تم طرد انشلوتي ” من الباب الصغير هذا ان لم يرميه الجمهور بالاحذية . هل سينقذ الالماني والاسباني الجمهور الابيض ويقدمون خدمه انسانية للبشر على وجه الكوكب؟

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