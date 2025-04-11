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نور عريضة تلفت الأنظار بإطلالة مميّزة في برشلونة - بالصور

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نور عريضة تلفت الأنظار بإطلالة مميّزة في برشلونة - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة مجموعة من الصور الجديدة من مدينة ، حيث ظهرت نور بإطلالة لافتة بفستان بلون التيراكوتا من قماش منسدل ومفتوح عند البطن، يتميّز بقصّته الجريئة وتفاصيله الملتفّة التي أبرزت رشاقتها، مع شق جانبي طويل أضفى على الإطلالة لمسة درامية جذّابة.


اختارت نور تسريحة شعر بسيطة مع مكياج طبيعي ركّز على جمال ملامحها، ما جعل الإطلالة تجمع بين العصرية والأنوثة بخفّة وأناقة.
إطلالة نور سرعان ما لاقت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث أثنى المتابعون على جرأتها الراقية وخياراتها الجمالية المتقنة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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