نور عريضة تلفت الأنظار بإطلالة مميّزة في برشلونة - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة مجموعة من الصور الجديدة من مدينة برشلونة، حيث ظهرت نور بإطلالة لافتة بفستان بلون التيراكوتا من قماش منسدل ومفتوح عند البطن، يتميّز بقصّته الجريئة وتفاصيله الملتفّة التي أبرزت رشاقتها، مع شق جانبي طويل أضفى على الإطلالة لمسة درامية جذّابة.
اختارت نور تسريحة شعر بسيطة مع مكياج طبيعي ركّز على جمال ملامحها، ما جعل الإطلالة تجمع بين العصرية والأنوثة بخفّة وأناقة.
إطلالة نور سرعان ما لاقت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث أثنى المتابعون على جرأتها الراقية وخياراتها الجمالية المتقنة.
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