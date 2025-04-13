بطولة إسبانيا: برشلونة يفوز بهدف عكسي ويبتعد 7 نقاط عن ريال مدريد

الرياص - اسماء السيد - مدريد : ابتعد برشلونة المتصدر بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب بعدما حقق فوزا صعبا بهدف عكسي على مضيفه ليغانيس وصيف القاع 1 0 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل خورخي ساينس مدافع ليغانيس هدف اللقاء الوحيد خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48.

ورفع برشلونة رصيده في المركز الأول إلى 70 نقطة، متقدما بفارق 7 نقاط عن غريمه ريال الذي يحلّ ضيفا على ألافيس الاحد، و10 نقاط عن القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو الثالث الذي يستضيف بلد الوليد في ختام المرحلة الإثنين.

وحافظ برشلونة على سجله خاليا من الخسارة في الدوري للمباراة الـ 12 تواليا، وهي أفضل سلسلة له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022 وشباط/فبراير 2023 حين خاض 13 مباراة من دون هزيمة.

وتحضّر برشلونة الذي انتهت سلسلته من 9 انتصارات تواليا في الدوري بتعادله أمام ريال بيتيس 1 1 في المرحلة الماضية، بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الاوروبي أمام بوروسيا دورتموند الألماني في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا الاسبوع المقبل، حيث قطع شوطا كبيرا إلى المربع الذهبي بفوزه 4 0 ذهابا.

من ناحيته، يصارع ليغانيس العائد إلى دوري النخبة بعد غياب دام 4 أعوام، لعدم العودة إلى الدرجة الثانية حيث يحتل المركز التاسع عشر ما قبل الاخير برصيد 28 نقطة، متأخرا بفارق بفارق نقطتين عن ألافيس السابع عشر في مركز الامان.

ودفع الألماني هانزي فليك مدرب النادي الكاتالوني بالفرنسي جول كونديه اساسيا في الدفاع، وبالثنائي البرازيلي رافينيا ولامين جمال إلى جانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الهجوم.

وكاد ليغانيس أن يفاجىء المتصدر لكن حارسه البولندي فويتشيخ شتشيزني تصدى لتسديدة أدريا ألتيميرا (12).

وتناوب لاعبو برشلونة على اهدار الفرص مع كونديه (18 و22) وجمال (31)، في حين تلقى ضربة معنوية باصابة مدافعه أليكس بالدي الذي خرج وحلّ جيرارد مارتين بدلا منه (41)، قبل أن يفوّت فيرمين لوبيس فرصة افتتاح التسجيل للنادي الكاتالوني برأسية مرت بجانب القائم (44).

وانقذ رافينيا فريقه من هدف محقق بعدما تصدى لكرة دانييل رابا الذي اعتقد انه تفوق على الحارس شتشيزني، إلّا ان البرازيلي كان بالمرصاد لابعادها قبل أن تهز الشباك (45+5).

واجرى فليك ثاني تغيير له بعد الاستراحة، فأقحم لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ بدلا من القائد المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو، وطلب من إريك غارسيا التراجع قليلا.

واثمر ضغط برشلونة عن هدف عكسي اثر تمريرة زاحفة من رافينيا حولها المدافع ساينس عن طريق الخطأ في مرمى حارسه الصربي ماركو دميتروفيتش (48).

ولم تتحسن حال برشلونة الذي تابع اهدار الفرص مع جمال (56 و69) وفيرمين لوبيس اثر مجهود فردي رائع داخل المنطقة متجاوزا ثلاثة لاعبين ليسدد خارج الخشبات الثلاث من مسافة قريبة (58)، قبل أن يخرج الاخير وليفاندوفسكي ويدخل غافي وفيران توريس بدلا منهما (67).

وألغى الحكم هدفا لليغانيس بداعي التسلل على الهداف رابا (70)، قبل أن يحصل على فرصة ذهبية لادراك التعادل لكن تسديدة البديل دييغو غارسيا من 6 امتار مرت بجانب المرمى (76).

وكاد ساينس أن يكرر سيناريو الهدف العكسي اثر تدخل غريب مرة ثانية، لكن الكرة مرة هذه المرة بالقرب من القائم (81)، قبل أن ينقذ إينيغو مارتينيس برشلونة من هدف التعادل بعدما اعترض كرة البديل المغربي منير الحدادي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

مايوركا يعود إلى سكة الانتصارات

وعاد ريال مايوركا إلى سكة الانتصارات وذلك بفوزه على مضيفه ريال سوسييداد 2 0، سجلهما الكندي سايل لارين (20) وسيرخي داردير (47) هدفي مايوركا.

وتقدم مايوركا الذي كان تعرض لخسارتين أمام فالنسيا 1 0 وسلتا فيغو 2 1 في المرحلتين الماضيتين، للمركز الثامن موقتا رافعا رصيده إلى 43 نقطة، ومتقدما بفارق نقطتين عن سوسييداد المتراجع للمركز التاسع موقتا بعدما مُني بخسارته الاولى بعد انتصارين على بلد الوليد 2 1 ولاس بالماس 3 1.

وكان النادي الباسكي ودّع مسابقة الكأس من الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد حيث خسر 0 1 ذهابا وتعادلا 4 4 إيابا.

وتعرض سلتا فيغو لخسارته الاولى بعد سلسلة من 8 مباريات حقق خلالها 5 انتصارات مقابل 3 تعادلات، وجاءت أمام إسبانيول بهدفي روبرتو فرنانديس (28 و63)، ليتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز السابع.

في المقابل، حقق إسبانيول فوزه التاسع هذا الموسم ورفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعزز لاس بالماس حظوظه بتجنب الهبوط بفوزه على مضيفه خيتافي 3 1، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن عشر.