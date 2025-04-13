شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بعد ساعات من اعلان وزير الدفاع عن قرب ساعة الصفر...اندلاع معارك عنيفة بين الحوثيين والشرعية في هذه الجبهات "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت مصادر ان جبهات تعز تشهد معارك ضارية بين قوات الجيش من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى واكدت المصادر ان اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والميليشيا في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي بريف ‎تعز الغربي موضحاً أن المعارك اندلعت عقب إحباط محاولة تسلل للمليشيا وإجبار العناصر المتسللة على التراجع والفرار

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