بطولة إسبانيا: فالنسيا يهزم ريال مدريد ويسدي خدمة لبرشلونة في سباق اللقب

الرياص - اسماء السيد - مدريد : حقق فالنسيا مفاجأة مدوية بفوزه القاتل على مضيفه ريال مدريد 2 1 وأسدى خدمة لبرشلونة المتصدر قبل ساعات قليلة من مباراته أمام ضيفه ريال بيتيس في ختام منافسات السبت، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البديل المهاجم هوغو دورو برأسية هدف الفوز الغالي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما كان قائده الغيني مختار دياخابي افتتح التسجيل في سيناريو مشابه (15)، قبل أن يدرك ريال التعادل بفضل البرازيلي فينيسيوس جونيور (50) بعدما كان أهدر ركلة جزاء صدها الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي (13).

ومُني ريال على ملعبه "سانتياغو برنابيو" بخسارته الخامسة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 63 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر والذي بإمكانه أن يوسعه إلى 6 في حال فوزه على ضيفه ريال بيتيس في ختام هذه الأمسية.

وينتظر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذين بلغوا نهائي الكأس لملاقاة برشلونة في الكلاسيكو، امتحانا صعبا في منتصف الاسبوع عندما يسافر إلى انكلترا لمواجهة أرسنال في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، حقق فالنسيا فوزه الثاني تواليا والثالث في مبارياته الخمس الاخيرة مقابل تعادلين، ورفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر موقتا.

وابتعد ألافيس عن مناطق الهبوط بفوزه على مضيفه جيرونا مفاجأة الموسم الماضي 1 0، سجله كارلوس فيسينتي في الدقيقة 61.

ورفع ألافيس الذي عاد أيضا إلى سكة الانتصارات بعد تعادل أمام لاس بالماس 2 2 وخسارة أمام رايو فايكانو 0 2 في المرحلتين الماضيتين، رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع عشر متقدما بفارق 3 نقاط عن ليغانيس الثامن عشر الذي يستضيف أوساسونا الإثنين في ختام المرحلة.

في المقابل، مُني جيرونا الذي كان حقق مفاجأة مدوية في الموسم الماضي باحتلاله للمركز الثالث، بخسارته الثانية تواليا بعدما كان سقط أمام جاره برشلونة المتصدر 1 4 في المرحلة الماضية، ضمن سلسلة من 8 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز حيث تعرض لخمس هزائم مقابل 3 تعادلات.

وتجمد رصيد جيرونا الذي تعرض لخسارته الـ 14 هذا الموسم ويعود فوزه الأخير إلى المرحلة الثانية والعشرين أمام لاس بالماس 2 1، عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر موقتا بانتظار بقية نتائج المرحلة.

ويلعب لاحقا ريال مايوركا مع سلتا فيغو.